L’intrattenimento viaggia su Italotreno

ITALO CONTINUA a incrementare la propria offerta: il Gruppo (il primo intermodale in Europa a fornire servizi treno più bus, con sinergie attive anche con le navi di Msc Crociere) ha lanciato "Italo RedCarpet – L’entertainment che ti fa viaggiare", piattaforma digitale di intrattenimento realizzata in collaborazione con l’agenzia Qmi. Un sistema innovativo che mette a disposizione dei viaggiatori esperienze di cinema, musica e cultura. "Tramite contest e mini-games si possono vincere accessi ad alcuni dei più importanti eventi, festival e musei su tutto il territorio italiano – precisa l’azienda – Solo per citarne alcuni che già sono a bordo: Rock in Roma, Cinecittà World, Roma World, Aqua World, Museo Galileo di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Lucca Comics & Games, Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il Festivaletteratura di Mantova, Fondazione Luigi Rovati a Milano, Palazzo dei Diamanti di Ferrara e Fai".

Possibile vincere premi quali Gift Card Italo, Punti Italo Più e Buoni Cinema Stardust®, la prima e la più estesa rete di cinema del Paese, con 2.300 schermi e 550 cinema associati distribuiti in tutto il territorio italiano, gestita da Qmi. "Offriamo ai nostri clienti un portale dedicato all’intrattenimento, per vincere nuove esperienze e scoprire le opportunità legate al viaggio con Italo", precisa Dora Bonadies (nella foto), responsabile Network & Market Development di Italo. "Supportiamo i grandi eventi e, grazie a RedCarpet, coinvolgiamo direttamente i nostri viaggiatori, offrendo loro la possibilità di essere protagonisti di queste esperienze". La piattaforma, sviluppata con le ultime frontiere tecnologiche, è nata per coinvolgere differenti target di utenti utilizzando l’efficace leva dell’entertainment e della cultura, tramite decine di iniziative all’anno attivate con partner selezionati, che trovano nel progetto un’occasione di visibilità grazie all’ecosistema Italo, con i suoi touchpoint fisici e digitali. "Siamo felici di poter collaborare con un partner importante e prestigioso come Italo, al quale poter mettere a disposizione il nostro know-how nell’entertainment marketing, settore dove la nostra agenzia da 20 anni è un unicum in Italia", il commento di Giovanni Cova, presidente di Qmi.