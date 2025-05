L’intelligenza artificiale questa sconosciuta

UN ITALIANO SU DUE non ha ben chiaro cosa sia l’intelligenza artificiale. Della serie, tutti ne parlano, ma nessuno sa realmente che cosa sia. È quanto emerge dalla ricerca del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini sostenibili e sulle percezioni degli italiani, realizzata con NielsenIQ. Entrata a far parte in modo stabile della vita delle persone, il 73% degli intervistati dichiara di utilizzare l’intelligenza artificiale abitualmente, ma circa un italiano su due non risulta in grado di comprendere pienamente le esigenze personali e non può sostituire il supporto umano. "La persona con cui ho parlato è stata estremamente gentile e comprensiva delle mie richieste. Credo che l’interazione umana sia un valore aggiunto" è solo una delle tante recensioni Trustpilot su Pulsee Luce e Gas che confermano questo aspetto: l’interazione con una persona reale permane come importante per la grande maggioranza degli intervistati (83%), soprattutto nell’ambito del customer care. Per quasi 9 italiani su 10 infatti l’intelligenza artificiale non riesce a interpretare le necessità quanto un operatore umano e per quasi un italiano su due offre una comprensione e un supporto inferiore. Come conseguenza, nel caso dei servizi di assistenza, infatti, quasi il 90% del campione dichiara di aver abbandonato una conversazione con l’intelligenza artificiale, per diverse ragioni: incomprensione della richiesta (37%), mancanza di proposte utili per la risoluzione di un problema (22%) e frustrazione per la tipologia di conversazione intrapresa (17%).

Nel confronto tra intelligenza artificiale e umana, la prima è considerata superiore per velocità di calcolo e analisi dei dati (82% delle preferenze) e automazione di compiti complessi (70%). La seconda si posiziona al di sopra dell’IA nella capacità di comprendere emozioni e sentimenti (83% degli intervistati), interazione sociale e comunicazione empatica (75%), etica e moralità (72%). I più ottimisti credono che le nuove tecnologie intelligenti colmeranno il divario con l’empatia umana, ma non prima di 15 anni. Un altro tema critico riguarda la fiducia: solo un italiano su dieci si fida a condividere dati personali con l’intelligenza artificiale. Analogamente, in una prospettiva di miglioramento del servizio clienti, la maggior parte (59%) preferisce aziende che puntano sulle persone rispetto all’automazione.

Le. Ma.