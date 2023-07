L’intelligenza artificiale ora entra in chiesa

L’INTELLIGENZA artificiale è entrata in chiesa. Nella città bavarese di Fuerth, in Germania, circa trecento fedeli hanno partecipato alla funzione religiosa (foto sotto) organizzata in occasione del Congresso della Chiesa Evangelica tedesca. Il testo è stato scritto grazie all’intelligenza artificiale, con solo pochi ritocchi da parte del pastore, e predicato da quattro avatar. Al termine dell’omelia i commenti sono stati entusiastici. D’altra parte, se si interroga chat Gpt sulla Bibbia, o in genere sui testi sacri delle principali religioni monoteiste, le risposte ci sono, magari didascaliche, ma abbastanza precise e soprattutto pronte in tempo reale in varie lingue. Potere dell’intelligenza artificiale, che potrebbe, in un futuro nemmeno troppo lontano, diventare forse un alleato della fede.

Anche le chiese stanno abbracciando le nuove tecnologie, per comunicare con le proprie comunità di fedeli. Ci sono parroci di frontiera, anche in Italia, che lo fanno da tempo, come Don Giulio Dellavite, che da Bergamo, ogni venerdì, puntuale come un orologio svizzero, manda via mail, sui propri canali social e con whatsapp, la lettura della domenica successiva e la commenta, con riferimenti alla cultura pop. Sui suoi canali social, in tv, radio ha un seguito maggiore di un influencer. Presto, oltre a lui, potrebbero esserci altri parroci che testano un modo più moderno di comunicare. Una delle più recenti sperimentazioni è l’utilizzo di assistenti virtuali basati sull’intelligenza artificiale, come il Gpt (Generative Pre-trained Transformer). Gli assistenti virtuali possono rispondere in tempo reale ai quesiti dei fedeli, ma anche dare indicazioni utili rimandando ai testi sacri. Ci sono vantaggi nell’applicare la tecnologia anche alla dottrina, come, per esempio la possibilità di comunicare con una comunità allargata. Ma l’intelligenza artificiale applicata alla religione rientra nella sfera del sacro o del profano? La tecnologia di per sé è neutra e quindi può essere un valido supporto, per esempio nello studio dei testi sacri, con risposte personalizzate: Gpt è già ora in grado di fornire spiegazioni, contesto storico e interpretazioni anche a un testo come la Bibbia. Ma un assistente informatico può essere un valido aiuto anche per pianificare e organizzare eventi, conferenze, incontri o ritiri.

Letizia Magnani