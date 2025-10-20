L’innovativo tessuto antitaglio per gli sport estremi

SCENDERE IN PISTA con un bolide da corsa e intraprendere una discesa mozzafiato su una pista da sci hanno qualcosa in comune: l’adrenalina, la passione, il desiderio di spingersi oltre i propri limiti. Tutte caratteristiche che si ritrovano nel Dna di Hrx, azienda italiana – ha sede a Trofarello (To) – specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni, in particolare per i settori del motorsport e degli sport invernali. Nelle scorse settimane, l’azienda ha annunciato di aver sviluppato e brevettato un innovativo tessuto antitaglio omologato dalla Fis-Federazione internazionale sci e snowboard e certificato con ‘5 stelle su 5’, ovvero il massimo livello di protezione riconosciuto. Questa innovazione segna un traguardo importante nel mondo dello sci e conferma Hrx come pioniere globale nella sicurezza degli sport ad alta performance.

La tutina da sci realizzata dall’azienda piemontese è la prima al mondo sul mercato a rispettare standard di sicurezza così elevati. È già in prevendita sul sito web ufficiale e sarà consegnata ai primi di novembre in Europa, Usa e Sud America: tutti contesti in cui il brand è già ampiamente presente con i propri prodotti dedicati al motorsport. Fondata nel 2013 a Torino da Agostino "Ago" Alberghino (nella foto a sinistra) – ex pilota di gare in circuito, tre volte campione italiano in svariate categorie – l’azienda ha costruito, in effetti, la propria reputazione nel motorsport automobilistico, settore in cui sicurezza e qualità dei materiali sono condizioni imprescindibili. Con oltre 55 dipendenti e una presenza pressoché globale, l’azienda porta oggi la propria esperienza sulle piste da sci di tutto il mondo, introducendo una tecnologia esclusiva che nasce dalla ricerca interna e dalla collaborazione con atleti professionisti. Il tessuto antitaglio combina massima protezione, ergonomia e durata. Garantisce una resistenza superiore ai tagli provocati dalle lamine da sci, mantenendo intatte le proprie caratteristiche anche dopo numerosi lavaggi.

L’ergonomia e la vestibilità dell’underwear antitaglio – disponibile nelle versioni bambino e adulto – sono progettate per consentire piena libertà di movimento, senza compromettere la performance dell’atleta; mentre il design unisce estetica, funzionalità e vestibilità studiate insieme a professionisti del settore. Il sistema di classificazione "Fis 5 stelle" indica un salto significativo nella capacità di resistere a tagli e abrasioni rispetto a tutti i tessuti attualmente in commercio: un capo di questo genere è progettato per resistere a impatti estremi, velocità elevate e contatti accidentali con lamine, offrendo agli atleti il massimo livello di sicurezza disponibile oggi a livello mondiale. Il contesto normativo rende questa innovazione ancora più rilevante: a partire dalla stagione 2025- 2026 sarà obbligatorio per gli atleti indossare indumenti resistenti al taglio certificati Fis da 1 a 3 stelle, mentre dal 2026-2027 il livello minimo sarà di 3 stelle per tutte le categorie. Questa normativa coinvolgerà decine di migliaia di atleti e appassionati muniti di tessera Federazione italiana sport invernali in Italia e, potenzialmente, un mercato ancora più ampio in Europa e nel mondo, includendo club e scuole di sci. Stime recenti indicano che il mercato globale dell’attrezzatura e dell’abbigliamento da sci si aggira attualmente tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, con un segmento in ulteriore rapida espansione, ovvero quello dedicato alle protezioni tecniche. Hrx, grazie a investimenti costanti in ricerca e sviluppo, si conferma in prima linea nell’innovazione, anticipando le esigenze di un settore che attribuisce grande importanza a sicurezza, performance e materiali tecnologicamente avanzati.

"Per noi la sicurezza è una priorità concreta e quotidiana – ha commentato Ago Alberghino, amministratore delegato e founder di Hrx –. Essere i primi al mondo a offrire agli sciatori un antitaglio ‘5 stelle Fis’ significa garantire la protezione più avanzata mai realizzata, senza rinunciare a comfort, stile e libertà di movimento. È un risultato che ci rende orgogliosi e conferma la capacità, propria di tutto il ‘made in Italy’, di fissare nuovi standard internazionali negli sport ad alte prestazioni. Con questa tecnologia brevettata, Hrx stabilisce un nuovo riferimento globale per l’abbigliamento tecnico da sci, portando sul mercato una protezione di nuova generazione, nata dall’esperienza nel motorsport e progettata per garantire sicurezza estrema sulle piste".

Lo sviluppo di una linea di abbigliamento per lo sci – denominata ‘Hrx inverno’ – intende rispondere all’esigenza di assicurare il giusto calore e una adeguata traspirazione, nonché quella leggerezza e vestibilità capaci di massimizzare il piacere dei movimenti. Il tutto combinato, naturalmente, con un design accattivante e ricercato. La sfida raccolta da Hrz non è poi così lontana da quello che, per anni, è stato il core business di Hrx, ovvero la realizzazione di abbigliamento tecnico per il settore del motorsport. Non c’è, in effetti, campionato di motori, rally o kart che non veda protagoniste le tute realizzate a Trofarello. Campioni ed ex campioni come Jean Alesi, il team di Nico Rosberg, quello di Kamui Kobayashi e il Team X44 di Lewis Hamilton – solo per citarne alcuni – indossano le tutine Hrx.