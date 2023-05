Linguaggi e mezzi per la corretta comunicazione

Nell’ambito del Salone del libro di Torino, giovedì 18 mattina si discuterà dell’alfabetizzazione alla salute, e nel pomeriggio verrà approfondita la sfida dell’etica e della giustizia intergenerazionale. Le potenzialità della cultura della sostenibilità saranno esplorate in un convegno venerdì 19 mattina. Nel pomeriggio si parlerà della necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale per garantire uno sviluppo sostenibile. Lunedì 22 maggio riflessione riflettere su linguaggi e mezzi più efficaci per comunicare lo sviluppo sostenibile.