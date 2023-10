L’inclusione premia. Esprinet: già 10.000 consegne

LA SFIDA PER ESSERE più sostenibili nel proprio operato quotidiano genera crescita e, soprattutto, innovazione: è la convinzione che guida Esprinet, gruppo con sede a Vimercate (Monza Brianza), leader in Sud Europa nelle attività di consulenza, vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, alla realizzazione di iniziative sempre più dirompenti e all’avanguardia nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale. Tra queste, spicca ‘For-Te’, il primo servizio di delivery in Italia realizzato da persone con disabilità intellettiva: di recente, il progetto ha toccato la soglia di 10.000 consegne.

Nato quattro anni fa dalla collaborazione tra Esprinet e il gruppo ‘L’impronta’, composto da tre organizzazioni non-profit che si occupano di persone con disabilità, il programma intende creare un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per ragazzi con disabilità, offrendo, al contempo, un servizio al cliente rapido, efficiente e conveniente: tale, cioè, da farlo sentire parte integrante di una nuova idea di responsabilità sociale, fortemente condivisa. Cominciato con il coinvolgimento di 10 ragazzi, oggi ne conta 23: i giovani (foto a lato) effettuano le consegne a piedi o utilizzando i mezzi pubblici, con un ingombro trasportabile in uno zainetto. Alla chiusura dell’ordine, al cliente Esprinet - che abbia selezionato gli Esprivillage di Cesano Boscone e Cinisello Balsamo e abbia acquistato merce conforme ai requisiti di peso e dimensioni - viene proposta la consegna ‘For-Te’. Il servizio è gratuito per il cliente, che può così evitare di recarsi al punto vendita e ritirare personalmente la merce ordinata. Tutte le mattine, il personale degli Esprivillage prepara gli ordini per i ragazzi: questi ultimi, nel primo pomeriggio, caricano gli zaini e ricevono le indicazioni per la consegna, con il coordinamento e la supervisione di un responsabile del gruppo L’Impronta.

Giulia Perfetti (nella foto a destra), recentemente nominata in qualità di Investor relations & Sustainability manager di Esprinet, commenta: "Questo progetto, perfettamente in linea con la strategia di governance sociale e ambientale del nostro gruppo, si inserisce in un più ampio approccio al business integrato e sostenibile, capace di creare crescita e innovazione nel tempo. For-te è l’ulteriore conferma di come i temi di sostenibilità sociale indirizzino le nostre attività quotidiane. Proposto e implementato dal dipartimento di sostenibilità - un team di professionisti che si occupa di identificare le iniziative partendo dall’ascolto di colleghi, clienti e fornitori – For-te ha garantito uno speciale valore aggiunto al core business aziendale. Siamo particolarmente orgogliosi dell’enorme successo che questo progetto ha ottenuto in così poco tempo, anche in termini di feedback ricevuti dalla clientela. Soprattutto, vogliamo ringraziare i ragazzi che, con la loro professionalità – zero errori nelle consegne – hanno contribuito al successo dell’iniziativa, puntualmente misurato nei risultati di customer satisfaction".

La consegna a domicilio non è l’unica mansione in cui sono coinvolti i ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva seguiti dal gruppo L’impronta: anche la compilazione delle schede prodotto nei cataloghi a uso della clientela (circa 130mila referenze) è da tempo affidata a loro. Fin dalla sua fondazione, negli anni Settanta, il gruppo Esprinet ha dimostrato una profonda vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale, oltre a una spiccata attenzione per il proprio capitale umano. Nel 2001 il gruppo si è quotato in Borsa e nel 2014 ha presentato il primo bilancio di sostenibilità, in tempi in cui l’importanza attribuita a questi temi era di gran lunga inferiore a quella di oggi. "Il nostro obiettivo è coniugare il business con valori importanti come l’etica e l’innovazione – spiega Perfetti – Come multinazionale che opera in settori come digitalizzazione e mobilità – fortemente coinvolti, dunque, nella transizione green – desideriamo cogliere tutte le opportunità legate all’evoluzione del mercato".

Esprinet è impegnata nella salvaguardia dell’ambiente attraverso differenti attività, come l’uso sempre più razionale delle risorse, la riduzione degli sprechi e l’attenzione a soluzioni in grado di garantire risparmi energetici. Tra le iniziative già attive, volte alla riduzione e prevenzione degli impatti negativi derivanti dall’esercizio della propria attività, sono da ricordare, in particolare: la previsione di raggiungimento della neutralità climatica per le emissioni energetiche dirette e indirette; il sostegno a progetti di compensazione in diverse aree geografiche del pianeta; e, infine, il ‘Packaging sustainability program’, che prevede l’uso di materiali innovativi e sostenibili nella procedura di imballaggio delle merci, con l’obiettivo di rispettare l’ambiente ed eliminare dal parco imballi il materiale plastico vergine utilizzato, in generale, nei magazzini. A ciò si aggiungono gli svariati progetti che rientrano nella sfera della responsabilità sociale d’impresa, attuati – proprio come ‘For-te’ - in stretta collaborazione con le comunità locali e le associazioni del territorio.