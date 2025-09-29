L’inclusione nel movimento grazie ai supporti targati Ormesa

IN UN SETTORE IN cui l’innovazione non è soltanto un vantaggio competitivo ma una necessità di vitale importanza, Ormesa si è guadagnata negli anni un posto di rilievo nella comunità internazionale della tecnologia assistiva. Fondata 45 anni fa a Foligno, l’azienda umbra progetta e produce ausili per la mobilità e la postura destinati a bambini, adulti e anziani con disabilità. Oggi Ormesa è una realtà affermata a livello globale, con una rete di distribuzione che copre 55 Paesi. Passeggini, seggioloni, stabilizzatori, carrozzine, deambulatori e tricicli: dietro ogni prodotto firmato Ormesa c’è l’idea che ergonomia, sicurezza e un design intelligente possano incidere direttamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La storia di Ormesa si intreccia profondamente con il territorio umbro. La famiglia Menichini, che da sempre guida l’azienda, ha scelto di radicare la propria esperienza industriale a Foligno ed è oggi alla seconda generazione, rappresentata dai fratelli Chiara, Elena e Dario. La sede si trova in uno stabilimento d’eccezione: un edificio di architettura moderna firmato dall’architetto Franco Antonelli, costruito tra il 1968 e il 1972 come tipografia e recuperato da Ormesa per restituirgli una nuova vita produttiva.

Fin dagli esordi, l’azienda ha fatto leva su tecnologie d’avanguardia e su un approccio progettuale che integra ergonomia funzionale e dimensione sociale. "Un ausilio non è soltanto uno strumento di supporto riabilitativo, ma un dispositivo complesso che deve garantire funzionalità motoria, comfort e sicurezza, favorendo al tempo stesso la piena partecipazione dell’individuo alla vita quotidiana", spiega Elena Menichini, Ceo dell’azienda e Presidente dell’Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici. "Per questo, oltre agli aspetti ingegneristici, attribuiamo grande importanza anche a elementi come colori, forme e materiali, che contribuiscono al benessere psicologico della persona". Un approccio che ha trovato riconoscimento anche sul piano internazionale: a settembre 2025, il Frame Runner di Ormesa ha ricevuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International Award a Osaka – il più antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design – nell’ambito di Expo 2025.

Non si tratta solo di progettazione. Ormesa ha costruito negli anni un modello di governance attento alla responsabilità sociale. Dal 2022 organizza “Avanti Tutti!”, un evento dedicato allo sport inclusivo realizzato in collaborazione con l’Associazione sportiva Foligno Cycling Team che ha rafforzato il legame dell’azienda con la propria community, attirando a Foligno bambini e famiglie da tutta Italia. L’iniziativa è cresciuta al punto da essere esportata ad Atene grazie a un partner commerciale, a dimostrazione di come il modello Ormesa sappia parlare anche oltre i confini nazionali. Allo stesso tempo, l’internazionalità rimane un pilastro strategico: attraverso i Connect Lab, giornate di formazione e confronto con partner provenienti da Europa, America del Nord e del Sud, Africa, Paesi del Golfo e Asia, Ormesa consolida costantemente una rete globale di competenze e relazioni durature. "Perché un presente fatto di inclusione e pari diritti per tutti non solo è doveroso, ma è possibile", afferma Menichini.

"In Ormesa portiamo avanti quotidianamente questa convinzione, investendo costantemente in ricerca e sviluppo. I nostri ausili per l’autonomia sono il frutto di un impegno verso l’eccellenza, con soluzioni tecniche e materiali che superano gli standard internazionali di qualità e sicurezza".

L’eccellenza è stata premiata all’Expo 2025 di Osaka. Al Padiglione Italia, durante la cerimonia del Compasso d’Oro International Award 2025 – il più antico e prestigioso premio mondiale di design – l’azienda umbra Ormesa ha ricevuto la Menzione d’Onore per il suo Frame Runner, un ausilio che rende accessibile la pratica sportiva a persone con disabilità motorie. Un riconoscimento che conferma il ruolo di Ormesa come eccellenza Made in Italy e come realtà capace di competere ai massimi livelli internazionali, grazie a un design innovativo che esprime grinta e determinazione insieme a partecipazione, benessere e miglioramento della qualità della vita. Fondato nel 1950 e organizzato dall’Associazione per il Disegno Industriale, il Compasso d’Oro rappresenta da oltre settant’anni un punto di riferimento globale per l’innovazione e la qualità progettuale. L’edizione 2025, in linea con il tema dell’Esposizione Universale di Osaka “Designing Future Society for Our Lives”, ha premiato progetti provenienti da tutto il mondo capaci di interpretare le sfide del futuro con tecnologia, responsabilità sociale e attenzione all’ambiente. "Siamo profondamente orgogliosi di questo traguardo – ha commentato Elena Menichini, Ceo dell’azienda folignate – perché il Frame Runner è molto più di un prodotto: è uno strumento di libertà e partecipazione che incarna perfettamente la nostra missione. Ricevere un riconoscimento così prestigioso in un contesto internazionale come Expo 2025 significa dare voce, da Foligno al mondo, a una cultura aziendale e del design che mette sempre la persona al centro".