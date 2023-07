L’incendio e l’alluvione superati con lo spirito cooperativo

COOPERATIVA FONDATA nel 1966 a Faenza per valorizzare le uve dei soci, Caviro è oggi un autentico colosso del settore vitivinicolo, proiettato verso il futuro. Prima cantina italiana, può contare su un vigneto dei soci di 37.300 ettari ed esporta in ottanta Paesi e grazie a forti investimenti nell’economia circolare e sostenibile è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Eppure gli ultimi mesi hanno rappresentato una sfida senza precedenti per l’azienda che è stata colpita prima da un grosso incendio in uno stabilimento di Faenza e poi dall’alluvione che non ha coinvolto in maniera seria l’attività produttiva dell’azienda, ma tutto il territorio e i soci.

Ne abbiamo parlato con il presidente del Gruppo Caviro, Carlo Dalmonte (nella foto a destra).

Presidente, negli scorsi mesi Caviro è stata colpita da due eventi di grande portata nel mese di maggio. Il primo è un grosso incendio che ha colpito un vostro impianto a Faenza. Quali sono state le conseguenze?

"L’incendio si è sviluppato la mattina dell’8 maggio all’interno dello stabilimento di Caviro Extra di Faenza, che si occupa della trasformazione e dello stoccaggio di sottoprodotti derivanti dalle filiere vitivinicole e agroalimentari e nulla ha a che fare con il sito ubicato a Forlì di produzione di vino, che non è stato coinvolto dall’accadimento e che ha proseguito nella ordinaria attività di confezionamento del vino. I protocolli di sicurezza e di evacuazione, prontamente attivati, hanno fatto sì che nessuna persona sia stata coinvolta neppure in minima parte dall’evento. Seppur di fronte agli ingenti danni subiti che ammontano a diversi milioni, ci conforta il fatto che la salute delle persone sia stata salvaguardata, valore per noi primario e impegno che perseguiamo ogni giorno. La nostra solidarietà è andata sin da subito anche alle imprese e ai lavoratori delle tante aziende che operano nella zona di via Convertite e via Boaria (a Faenza, vicino al luogo dell’evento, ndr) e che hanno dovuto interrompere le attività".

Qual è stato l’impatto dell’alluvione sui soci e sulla produzione della Caviro?

"Fortunatamente – nei nostri stabilimenti di Forlì e Faenza - siamo riusciti a contingentare gli impatti e garantire continuità di servizio ai clienti. Nel sito di Forlì, dove avviene il confezionamento del vino, si sono concentrati molti sforzi e la gestione tempestiva dell’area minacciata dall’acqua ha permesso una prosecuzione regolare delle attività. Anche presso il sito di Faenza siamo riusciti velocemente a tornare a pieno regime mettendo in campo tutte le forze possibili. Nonostante l’azienda non sia stata direttamente colpita dal punto di vista produttivo, la situazione è stata molto pesante per il territorio coinvolto, per molti dei nostri dipendenti e per molte aziende vitivinicole romagnole nostre associate".

Qual è il ruolo di una cooperativa in momenti drammatici come questo?

"Non parlerei di “ruolo” in questo senso. Cooperare vuol dire “Operare insieme con altri” il concetto stesso di cooperativa è “fare insieme” sul territorio, e compiere azioni concrete per generare valore, in ogni azione. Importante è “dare continuità” al nostro ruolo di grande azienda che “dà lavoro”, produce, e soprattutto valorizza il prodotto dei soci contribuendo alla ripartenza di un intero sistema economico territoriale di cui siamo parte attiva. È chiaro che nell’immediatezza delle emergenze è stato necessario anche sospendere eventi e attività pianificate. Abbiamo ad esempio deciso di cancellare l’evento di presentazione del nostro bilancio di sostenibilità per esprimere la nostra vicinanza e supporto verso tutte le comunità colpite".

Di cosa hanno bisogno in questo momento l’agricoltura e le imprese della Romagna?

"Di liquidità e di fiducia. Liquidità da subito perché molte di loro sono state ferite e inginocchiate dagli eventi alluvionali con perdite e danni enormi sia sulla gestione che sul loro “patrimonio“. Fiducia di poter ripartire e di non essere abbandonati in un momento la cui drammaticità non ha precedenti, almeno in Romagna".

Di recente avete presentato il bilancio di sostenibilità. Che ruolo gioca per una cooperativa come la vostra?

"Un ruolo che contribuisce a costruire una cultura della sostenibilità e del buon senso oltre che un gesto di responsabilità collettiva e individuale. Il nostro è un percorso di costante crescita e attenzione anche a chi verrà dopo di noi".

Qual è il dato più significativo che emerge?

"Tra i dati oltre il 97% del valore generato nel fiscal 2122 è stato distribuito agli stakeholder mentre il 64% degli investimenti è stato effettuato in ambito Esg".

Quali sono le domande del mercato in questo momento? C’è differenza fra Italia e estero?

"Il tratto comune è stato la recrudescenza di tutti i fattori della produzione con grande difficoltà per difendere la marginalità, poi le situazioni, per quanto riguarda l’export sono molto differenziate a seconda dei paesi delle abitudini e anche delle politiche fiscali applicate. L’export rimane e sarà per noi un’area di grande sviluppo"

Quali sono le prospettive per l’immediato futuro?

"Stante quanto accaduto di recuperare in pieno l’operatività di tutti i nostri siti e di completare i numerosi investimenti avviati ed in programma".