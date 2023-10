L’impegno green condiviso coi fornitori

LIDL ITALIA condivide da anni il suo percorso di sostenibilità e di adesione ai valori Esg con i suoi fornitori. Partner di lungo corso come Fairtrade e Coldiretti. E durante la presentazione, all’interno della presentazione del Terzo Report sulla sostenibilità, della ricerca su "I consumi degli italiani e la sostenibilità" hanno confermato questo fondamentale rapporto Thomas Zulian (nella foto a destra), direttore commerciale di Fairtrade Italia e Nicola Bertinelli (nella foto in basso), vicepresidente nazionale di Coldiretti. "Una delle missioni di Fairtrade e uno dei motivi per cui esistiamo – ha ricordato Zulian – è rendere i prodotti sostenibili diffusi ovunque e accessibili a più consumatori possibile. Questo permette di sviluppare volumi di materia prima molto più grandi, la cui vendita a condizioni Fairtrade (quindi con il Prezzo Minimo e il Premio) abbia un effettivo impatto sulle vite degli agricoltori". In questo impegno, ha aggiunto "gli oltre 100 prodotti, tra continuativi e stagionali, a base di cacao Fairtrade disponibili nei punti vendita Lidl hanno permesso di mantenere le famiglie produttrici in Africa Occidentale e di finanziare pratiche agricole più sostenibili, per una maggiore qualità del prodotto, e progetti di inclusività per le donne. Grazie al progetto Way To Go, inoltre, Lidl sta anche pagando in aggiunta un differenziale per il reddito per i produttori di cacao. Lidl è coerente nelle le proprie scelte, anche interne, come dimostra il fatto che i collaboratori sono dotati di abbigliamento da lavoro in cotone Fairtrade".

Bertinelli ha invece evidenziato come nel concetto di sostenibilità rientri non solo la difesa dell’ambiente ma anche il fatto di essere un valore che abbia durabilità nel tempo. E in questo senso "la sostenibilità si esprime con prodotti dell’agroalimentare italiano, eccellenze nel mondo, come il parmigiano reggiano che permettono a territori geograficamente magari svantaggiati di vivere economicamente e socialmente". Quanto in particolare al rapporto con Lidl, iniziato da Coldiretti nel 2018, Bertinelli ha sottolineato come oggi esista "un marchio specifico che riconosce i prodotti della filiera italiana con 18 referenze tra cui esempi come la pasta amica delle api e il riso amico dei pesci che esprimono un valore di sostenibilità che coinvolge produttori, territorio, ambiente e la catena della Gdo che va oltre il fusillo e il chicco".

A. Pe.