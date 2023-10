Lidl, il carrello è sostenibile: "Principi Esg al centro del business"

UN SIGNIFICATIVO impegno per rendere concreti, dentro e fuori l’azienda, i valori ESG e quindi la sostenibilità sia ambientale che sociale e di governance. E’ quello che da anni vede protagonista Lidl Italia, leader nella Grande distribuzione organizzata anche nel nostro Paese, dove la società del gruppo Schwarz ha aperto il primo discount ad Arzignano (Vicenza) nel marzo del 1992 e oggi conta oltre 730 punti vendita con oltre 3.500 referenze attentamente selezionate a scaffale – di cui oltre l’80% prodotte in Italia e a marchio proprio per garantire al cliente il miglior rapporto qualità-prezzo –, più di 21mila collaboratori e ha chiuso l’esercizio fiscale 2022 con un valore della produzione pari a 6,8 miliardi di euro. Con l’evento "Sulla via del domani: guidare il cambiamento verso consumi sostenibili", tenutosi la scorsa settimana a Milano, Lidl ha diffuso i risultati del suo terzo Report di Sostenibilità 2021-2022 e illustrato la sua nuova strategia di sostenibilità. Un’azienda della Gdo come Lidl, date dimensioni e rilevanza sul mercato, del resto ha non solo la possibilità ma anche il dovere di svolgere un ruolo attivo, facendosi promotrice di un cambiamento verso un futuro che sia rispettoso dell’ambiente, che metta la persona al centro delle attività e che contribuisca a un consumo più responsabile. "Stiamo vivendo un periodo di profondo cambiamento – spiega Massimiliano Silvestri (nella foto), presidente di Lidl Italia –. Sul finire di due anni di pandemia, è scoppiata la guerra in Ucraina che ha ribaltato completamente gli equilibri internazionali dando avvio all’aumento dei costi delle materie prime alimentari e non alimentari. Anche dal punto di vista climatico, assistiamo a fenomeni meteorologici sempre più estremi, come la forte siccità che ha colpito l’Italia durante l’estate 2022 o la recente alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna e, con essa, la sua popolazione e buona parte della produzione agricola. Nonostante questo contesto sempre più complesso e interconnesso, tutti i nostri impegni in ambito di responsabilità sociale non sono cambiati, anzi, sono stati riconfermati con ancora più convinzione. In qualità di catena di supermercati, infatti, abbiamo, non solo la facoltà, ma anche il dovere, di esercitare la nostra influenza in ogni ambito del nostro agire quotidiano per dare un contributo concreto all’ambiente e alla società".

Che sfide attendono Lidl in futuro sul fronte della sostenibilità?

"Seguendo il nostro motto ‘Sulla via del domani’, abbiamo la consapevolezza che la sostenibilità non è un punto di arrivo, un approdo, ma un percorso in costante divenire, caratterizzato da nuovi obiettivi sempre più ambiziosi che ci spingono a guardare al futuro dal punto di vista delle prossime generazioni. I principi di sostenibilità sono uniti a doppio filo al nostro modello di business, questo ci consentirà di trasformare in opportunità le sfide che il futuro ci vorrà riservare. Abbiamo ancora molta strada da percorrere, ma insieme ai nostri colleghi, ai nostri partner e ai nostri clienti, andremo sempre più lontano".

Come si sviluppa l’approccio olistico di Lidl alla sostenibilità?

"Per noi di Lidl, assumersi la responsabilità significa cercare risposte alle domande che ci pone il futuro, soprattutto quando le nostre azioni hanno delle conseguenze sul pianeta. Un futuro che dovrà necessariamente conciliarsi con l’ambiente, mettere la persona al centro delle nostre attività e promuovere un consumo più sostenibile. Per questo, abbiamo sviluppato un approccio a 360° che si articola in tre dimensioni: ‘Fa bene al pianeta’, ‘Fa bene alle persone’ e ‘Fa bene a te’. All’interno di queste dimensioni, abbiamo definito dei temi focali della nostra strategia che monitoriamo in modo sistematico e secondo standard riconosciuti".

In concreto questo che cosa significa?

"La nostra attività e i prodotti che offriamo nei nostri punti vendita hanno un impatto sull’ambiente e lasciano tracce sul pianeta: dalla produzione di materie prime, alla loro trasformazione, dal trasporto fino al consumo e allo smaltimento finale. Per questo, ci siamo posti obiettivi ambiziosi nei seguenti ambiti: conservazione delle risorse, rispetto della biodiversità e tutela del clima. Obiettivi che raggiungiamo insieme ai nostri fornitori e partner dell’agricoltura e dell’industria. Sono loro che implementano le linee guida sviluppate congiuntamente nei campi, negli allevamenti e negli impianti di produzione, rendendo così misurabili i progressi e i risultati raggiunti. Senza dimenticare l’apporto fondamentale dei nostri oltre 21mila collaboratori – impiegati nei punti vendita, nei centri logistici e negli uffici – ai quali erogheremo 200 euro in buoni spesa come riconoscenza e supporto anche in vista del Natale. Per noi è un investimento di 4 milioni di euro ed è un gesto concreto, il nostro grazie per il loro impegno".

I consumatori sono attenti ai temi della sostenibilità ma in tempi di corsa dell’inflazione anche ai prezzi. Qual è il vostro bilancio a quasi un mese dall’adesione al patto anti-inflazione del governo?

"È assolutamente positivo. Abbiamo aderito al patto all’inizio di ottobre con 300 articoli e abbiamo certificato con Nielsen il radicale abbassamento dei prezzi, parliamo di un 7% in meno in media e da questo punto di vista la nostra responsabilità sociale è quella di continuare a spingere per far sì che i nostri clienti possano avere un rapporto qualità prezzo eccezionale. Anche l’adesione alla carta dedicata a te, per Lidl Italia ha comportato un ulteriore investimento di oltre 2 milioni. In questo momento occorre essere onesti e obiettivi: stiamo dando tante possibilità di acquisto ai nostri consumatori e laddove i prezzi stanno scendendo stiamo trasferendo questo vantaggio ai consumatori".