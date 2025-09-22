Lidl 2 your career: il programma per dare spazio ai giovani

UNA PRESENZA ULTRATRENTENNALE in Italia che si è consolidata via via negli anni fino ad arrivare oggi a superare i 780 punti vendita, approvvigionati quotidianamente da 12 piattaforme logistiche di proprietà dislocate lungo la Penisola, e impiegando complessivamente oltre 23.000 collaboratori. Un team, esordisce Sebastiano Sacilotto (nella foto sotto), amministratore delegato risorse umane di Lidl Italia, nel quale "circa il 90% delle risorse sono impiegate a tempo indeterminato e a tutti offriamo un sistema di remunerazione ’al minuto’. Anche in materia di politiche Hr ci siamo posti nel ruolo di apripista implementando ed innovando di anno in anno le nostre misure, puntando su formazione e welfare".

Guardando al futuro, quali sono i vostri piani di sviluppo?

"Sono ambiziosi e concreti. L’obiettivo è quello di aprire 150 nuovi punti vendita nei prossimi tre anni. Questa espansione della rete ci porterà a raggiungere il traguardo dei 1.000 store entro il 2030, con un conseguente incremento occupazionale triennale stimato di 6.000 unità. La nostra priorità, al di là dei numeri, è di essere un datore di lavoro eccellente, in grado di offrire un ambiente di lavoro positivo e orientato al benessere delle persone. Un impegno che ci è stato riconosciuto per il nono anno consecutivo dal Top Employers Institute, confermandoci il prestigioso titolo di ’Top Employer Italia’".

Sul fronte occupazionale come state affrontando il fenomeno del mismatch lavorativo?

"Siamo una realtà in costante espansione, per questo, la ricerca di nuove figure professionali è un tema centrale per la nostra azienda. In questo contesto il fenomeno del mismatch lavorativo, cioè la discrepanza tra le competenze e le qualifiche disponibili e quelle richieste dal mercato del lavoro per le posizioni aperte, è una sfida che il mercato del lavoro ci ha posto e che abbiamo scelto di affrontare sviluppando misure concrete per mettere al centro i giovani e la loro formazione. Il nostro obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, con un’attenzione particolare verso la Gen Z, che spesso si affaccia per la prima volta a un’esperienza professionale. Un altro aspetto del mismatch è il divario geografico. In linea di massima la ricerca di posizioni al Nord si rivela molto più complessa per la scarsità di candidati. I ruoli più difficili da coprire sono sicuramente quelli che richiedono competenze specifiche e quelli per i quali abbiamo un fabbisogno importante, visto il nostro ritmo di apertura di nuovi punti vendita. Mi riferisco in particolare, per le figure di punto vendita, all’assistant store manager e allo store manager, per i ruoli impiegati nel centro logistico, invece, al collaboratore specializzato di magazzino".

Avete creato il programma ’Lidl 2 your career’: in che cosa consiste?

"Si tratta di un percorso di studio duale dedicato alle nuove generazioni che ci permette di intercettare nuovi talenti e di formarli partendo dalle nostre concrete esigenze attraverso un programma incentivante e fortemente attrattivo. Abbiamo studiato il sistema duale tedesco che è un modello di formazione professionale altamente efficiente e riconosciuto a livello internazionale, che combina l’apprendimento teorico in una scuola professionale con l’esperienza pratica e l’apprendimento sul posto di lavoro in un’azienda e, grazie alla nostra partnership con la Camera di Commercio Italo-Germanica, nel 2022 abbiamo lanciato per la prima volta il progetto Lidl 2 your career. Un percorso duale che alterna studio e lavoro della durata di 2 anni pensato per offrire competenze che combinano teoria e pratica. Questo biennio unisce il meglio della formazione terziaria italiana agli standard tedeschi e si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni".

Come funziona esattamente il programma?

"I partecipanti, attraverso un contratto di apprendistato di terzo livello, con retribuzione mensile fin dal primo giorno, accedono ad una preparazione completa che affianca apprendimento in aula, in un Istituto Tecnico Superiore, a training on the job in un punto vendita o in un centro logistico Lidl. Un aspetto distintivo del progetto è che la parte teorica in ITS è interamente finanziata da Lidl per quanto riguarda le spese di viaggio e alloggio. Questo programma ci permette, quindi, di colmare il divario tra competenze e operatività preparando i partecipanti al ruolo di Assistant Store Manager o di Collaboratore Specializzato Logistica. Si tratta di un’iniziativa di cui andiamo particolarmente fieri e che rappresenta non solo una strategia di selezione efficace, ma anche un investimento responsabile nella crescita delle competenze giovanili e nella costruzione di percorsi di carriera solidi e sostenibili".

Quali sono i risultati raggiunti finora da questa iniziativa?

"Dopo il successo dell’edizione pilota nel 2022 con l’inserimento di 29 giovani, il progetto si è ampliato con 115 studenti nel 2023 e ulteriori 220 inserimenti nel 2024, grazie alla collaborazione con 8 ITS dal Nord al Sud del Paese. Con Lidl 2 your career, abbiamo contribuito concretamente alla crescita positiva della partecipazione alla formazione per l’apprendistato di terzo livello in Italia, che nel 2023 ha raggiunto quota 1.417 iscritti, con un aumento del 63,2% rispetto all’anno precedente".

Come sarà il nuovo biennio?

"Gli Its con cui collaboreremo saranno 7 in tutta Italia: Verona, Brescia, Trieste, Firenze, Roma, Bari e Catania permettendoci così di accogliere candidati da Nord a Sud, e il ruolo professionale che andranno a ricoprire al termine del loro percorso sarà quello di assistant store manager o collaboratore specializzato di magazzino".