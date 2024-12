L’IA creata dai liceali che aiuta le imprese

IL MONDO DEL DIGITALE ha sempre più bisogno di persone giovani, per inventare, letteralmente, nuove soluzioni. Le idee giovani piacciono così tanto al settore digitale che molte aziende sono alla ricerca costante di studenti, ragazzi e ragazze, da inserire nel proprio organico. È il caso anche di Stesi, Software Factory di Treviso, che ha messo alla prova alcuni stagisti. Dalla collaborazione con gli studenti e le studentesse di un liceo locale, è nata una nuova applicazione, che impiega l’intelligenza artificiale per agevolare l’attività di gestione delle imprese. Nasce proprio così SilwaAISupport, un modulo dato in concessione gratuita ai clienti che ne faranno richiesta per accelerare i tempi di ricerca e elaborazione dati. SilwaAISupport è un nuovo modulo della piattaforma Silwa implementato per fungere da "assistente virtuale" e migliorare i processi di business.

L’azienda veneta è socia e partner dell’hybrid coworker Humason, che si occupa della progettazione, sviluppo e attivazione di soluzioni per l’automazione dei business process con utilizzo di tecnologie basate su robot software dotati di intelligenza artificiale. Ad alcuni studenti, in stage in azienda, è stato chiesto di affiancare un team impegnato nello studio delle possibili applicazioni di ChatGPT all’interno di Silwa. Da qui l’idea di sviluppare una soluzione in grado di fornire, in maniera interattiva, risposte relative al funzionamento di Silwa e di estrarre informazioni a partire dai dati in esso contenuti. Il risultato ha superato ogni aspettativa, al punto che quanto nato come progetto di ricerca è diventato in breve tempo una nuova funzione - disponibile e già applicabile - della piattaforma Silwa.

Il progetto di integrazione dell’AI alla piattaforma Silwa presenta alcuni vantaggi, primo fra tutti la doppia visibilità: il sistema, infatti, può essere interrogato sia dall’operatore di magazzino che da una workstation, sia per la richiesta di informazioni sul funzionamento di Silwa che per l’estrazione di informazioni. Di estrema rilevanza anche il grande risparmio in termini di tempo e risorse poiché SilwaAISupport consente di ottenere immediatamente le risposte desiderate senza attendere i tempi del servizio di assistenza di Stesi.

L. M.