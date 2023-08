L’IA aiuterà gli studenti a raggiungere gli obiettivi

ORMAI lo sappiamo, con l’intelligenza artificiale molte sfere pubbliche e private verranno modificate. L’impatto maggiore ci sarà sicuramente in alcuni settori, come l’edu-tech, dove il metaverso e l’intelligenza artificiale mettono a disposizione nuovi strumenti per la formazione. Epicode (nella foto sopra a destra il team), società che si occupa di educazione digitale tra le più in crescita in Europa, annuncia di aver implementato una nuova release della propria piattaforma che punterà sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per la personalizzazione dei programmi formativi e i processi di valutazione degli studenti. L’innovativa tecnologia, che diventerà operativa entro la fine del 2023, permetterà di offrire un’esperienza formativa unica e personalizzata, fornendo agli studenti risorse mirate e strumenti di supporto che si adattano alle diverse necessità e caratteristiche di apprendimento, migliorando la qualità e l’esperienza di apprendimento. Ma cosa cambierà davvero nell’esperienza degli studenti? Ebbene, grazie a un sistema di valutazione personalizzato, basato su quiz ed esercizi, con livelli di difficoltà incrementale, l’intelligenza artificiale di Epicode sarà in grado di accompagnare più efficacemente lo studente verso il livello di competenza atteso. La nuova tecnologia faciliterà, in questo modo, il raggiungimento degli obiettivi formativi, tramite strumenti personalizzati, basati sul ritmo di apprendimento, sui punti di forza e sulle lacune emerse durante il percorso di studi.

Questa innovazione si affiancherà ai docenti, che continueranno a ricoprire il loro ruolo fondamentale di guide nel percorso formativo, ma avranno a disposizione uno strumento in più per valutare i progressi dei loro studenti, nel processo di avanzamento in un percorso intensivo. Non solo, l’intelligenza artificiale verrà utilizzata anche per creare flash card personalizzate, veri e propri paper di approfondimento basati sui concetti che risultano più complessi da assimilare e metabolizzare per ogni singolo studente. Questi documenti avranno al loro interno contenuti costruiti su misura, offrendo un supporto mirato per l’approfondimento e il ripasso degli argomenti più sfidanti. Il sistema genererà anche contenuti di supporto allo studio focalizzati su argomenti su cui gli studenti delle precedenti edizioni dei vari corsi hanno riscontrato maggiori difficoltà.

"L’innovazione che introduciamo conferma che Epicode rappresenta una delle realtà più all’avanguardia del panorama formativo nazionale nel mondo dell’edu-tech – afferma il ceo Ivan Ranza (nella foto sopra a sinistra) – Questa nuova versione della piattaforma ci permetterà di supportare in maniera ancora più efficace e puntuale studenti e docenti. Siamo infatti convinti che l’innovazione tecnologica sia uno strumento fondamentale da utilizzare per fare in modo che i metodi formativi si evolvano alla stessa velocità con cui cambia il mondo di oggi e per riuscire a favorire in maniera più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro".

Gli studenti, accedendo ai corsi – a pagamento – sulla piattaforma della società potranno fare percorsi formativi sulla tecnologica digitale e soprattutto fare molta pratica. Sul sito, infatti, Epicode promette di essere molto più di una scuola e di avere una attenzione particolare al collegamento fra mondo dello studio e del lavoro. Con l’implementazione dell’intelligenza artificiale, al tutoraggio e all’insegnamento dei docenti si introducono nuovi strumenti interattivi e nuovi servizi a tutto vantaggio degli studenti e delle studentesse.