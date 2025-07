Leonardo cresce. Acquisizioni mirate per rafforzarsi nello Zero Trust

NEL NUOVO SCENARIO globale, in cui le minacce informatiche si fanno sempre più sofisticate e pervasive, la cybersicurezza è divenuta uno snodo strategico per la difesa nazionale e per la competitività tecnologica ed economica dei Paesi. In questo contesto, Leonardo, gruppo leader nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, sta imprimendo un’accelerazione decisa alla propria strategia di crescita nel dominio cyber, puntando su prodotti innovativi proprietari, acquisizioni mirate e una visione industriale integrata di lungo termine. È recentissima la notizia dell’acquisizione del 100% dell’azienda svedese Axiomatics AB, unico player europeo in grado di offrire una piattaforma di controllo degli accessi basata su architettura Zero Trust con approccio Abac (Attribute-Based Access Control). La piattaforma, che sarà integrata nella Global Cybersecurity Platform di Leonardo, consente una gestione dinamica delle autorizzazioni, cruciale per garantire la sicurezza di infrastrutture mission-critical come enti governativi, difesa e reti industriali sensibili. L’operazione si inserisce in un percorso industriale avviato da mesi e orientato al rafforzamento della leadership di Leonardo nella Cyber Security attraverso l’arricchimento del portafoglio in ambito Zero Trust, il modello di sicurezza informatica secondo il quale la fiducia non è mai implicita e ogni accesso a sistema, rete, dato deve essere costantemente verificato. Un approccio che abilita una visione completa dell’intero ambiente digitale (si tratta della cosiddetta cyber observability), permettendo di anticipare in modo proattivo le minacce.

L’acquisizione segue altre tre importanti iniziative: l’accordo di collaborazione con la danese Arbit, specializzata nel trasferimento sicuro di dati in ambienti multi-dominio; l’ingresso nel capitale della svedese CanaryBit, attiva nel confidential computing e nella sicurezza dell’intelligenza artificiale, e la sottoscrizione dell’accordo per l’acquisto del 24,55% della finlandese SSH Communications Security Corporation, azienda finlandese leader nel campo della crittografia e dei sistemi di accesso privilegiato (Pam), con tecnologie quantum-safe per reti Wan governative e militari. Tutte operazioni perfettamente in linea con il Piano Industriale 2025-2029, orientato a rafforzare il ruolo centrale di Leonardo nello scenario internazionale. Come sottolineato dall’ad Roberto Cingolani (nella foto sotto), "la cyber security rappresenta una delle aree strategiche di sviluppo del nostro piano industriale. Leonardo si pone come punto di riferimento per guidare la rivoluzione Zero Trust in Europa, coniugando le competenze tecnologiche dei partner con le nostre soluzioni e asset proprietari".

L’obiettivo è chiaro: puntare su digitalizzazione e cyber security per dotare le piattaforme tecnologiche del Gruppo – elicotteri, aerei, satelliti, droni, sistemi navali e terrestri – di un’infrastruttura digitale capace di garantire interoperabilità, sicurezza e resilienza in e attraverso tutti i "domini" operativi (terra, mare, aria, spazio e cyber). "Un elicottero moderno è oggi un nodo all’interno di una rete, parte di un’infrastruttura digitale complessa e interconnessa. La rete delle nostre piattaforme tecnologiche per la sicurezza va dunque protetta, esattamente come la rete elettrica nazionale o qualsiasi altra infrastruttura critica", spiega Andrea Campora, Managing Director della Divisione Cyber&Security Solutions. Leonardo non guarda dunque alla cybersicurezza come un segmento isolato, ma come un fattore abilitante trasversale lungo tutta la catena del valore. È questa la chiave, secondo Cingolani, per "digitalizzare e connettere in modo sicuro l’intero ciclo produttivo, dalla ricerca allo sviluppo, fino all’implementazione sul campo, in tutti i domini: terra, mare, aria, spazio e cyber". Le nuove minacce ibride – che attraversano ambiti militari, energetici, infrastrutturali e civili – richiedono capacità di reazione rapide e coordinate, che solo un approccio integrato e scalabile può garantire. In questo senso, il consolidamento del portafoglio cyber di Leonardo non risponde a logiche meramente finanziarie, ma rappresenta un tassello industriale di una visione più ampia: contribuire alla sovranità digitale europea attraverso capacità tecnologiche proprietarie e interoperabili. Leonardo si propone quindi non solo come fornitore di soluzioni, ma come architetto di un ecosistema cyber europeo, in grado di coniugare sicurezza, innovazione e autonomia strategica. Un posizionamento che rafforza anche la competitività del gruppo a livello globale, in un mercato sempre più determinato dalla capacità di proteggere, prevedere e rispondere in tempo reale alle minacce digitali.

Le recenti acquisizioni consolidano il ruolo di Leonardo come leader tecnologico e contributore di primo piano per costruire la sovranità digitale europea, ambito in cui l’azienda si è già distinta anche per importanti progetti al servizio delle istituzioni del vecchio continente. Tra questi, lo sviluppo per la Commissione Europea del primo centro virtuale paneuropeo per la gestione dinamica del rischio informatico, o l’implementazione della strategia di governance e la gestione della sicurezza delle infrastrutture IT di eu-LISA, l’agenzia Ue responsabile dei sistemi informativi su larga scala essenziali per l’attuazione delle politiche dell’Ue in materia di asilo, gestione delle frontiere e migrazione in Europa. Da gennaio 2024, è inoltre operativo il Cyber Security Operation Centre (C-SOC) dell’Agenzia Spaziale Europea, che monitora e gestisce h24 la sicurezza degli asset spaziali europei e del loro segmento di terra, nonché dei collegamenti Terra-Terra, Terra-Spazio e in orbita.