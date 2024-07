L’enoteca virtuale testa il sommelier formato digitale

ETILIKA, startup nata a Roma nel 2019 e oggi tra le principali enoteche online d’Italia, annuncia l’avvio di un aumento di capitale da 2 milioni di euro, aperto sia ad investitori che ad appassionati del settore, sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd che ha come obiettivo quello di portare la società ad espandere il proprio business nel mondo e implementare nuove funzionalità, attualmente in fase di test, come il sommelier virtuale. Un settore, quello dell’acquisto del vino, che, pur nei suoi alti e bassi contingenti, non conosce crisi e anzi continua a trainare l’alimentare Made in Italy in tutto il mondo e che assume sempre più risvolti anche di carattere finanziario, come testimonia il trend degli investimenti in vini di pregio e più in generale in nuovi progetti di business legati al settore del beverage.

"Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova raccolta di capitali – commenta Michele Trotta, co-founder di Etilika – dopo il successo del round con Mamacrowd di tre anni fa. In quell’occasione abbiamo avuto al nostro fianco centinaia di investitori che hanno deciso di puntare su un settore come quello del vino che possiamo definire il ‘mattone’ dell’alimentare per le sue caratteristiche di sicurezza e longevità e a cui l’e-commerce ha contribuito a dare ulteriore accessibilità. In Etilika tendiamo sempre a guardare al futuro cercando di anticipare le tendenze e vogliamo farlo anche questa volta con i nostri progetti di integrazione dell’intelligenza artificiale e di penetrazione in nuovi mercati esteri assolutamente promettenti".

L’intento di Etilika è di investire i capitali raccolti attraverso questa operazione per lanciare nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale a cui sta lavorando da tempo, capitalizzando l’esperienza che ha visto l’azienda come precursore nell’utilizzo di algoritmi di IA per il posizionamento sui motori di ricerca. L’AI Sommelier di Etilika, attualmente in fase di beta test e sviluppato in partnership con WordLift, renderà il piacere dell’abbinamento vino e cibo un’esperienza sempre più inclusiva con proposte e consigli di accostamento estremamente personalizzati. Facendo dialogare la tecnologia IA neuro-simbolica di WordLift e la base dati Etilika già oggi con oltre 4.500 etichette si potranno sviluppare abbinamenti e ricerche rispettose delle tradizioni enologiche ma accessibili a tutti.

Parallelamente, le nuove risorse saranno destinate ad accelerare lo sviluppo sui mercati esteri, in particolare in Olanda, Belgio, Germania e Austria oltre che Stati Uniti e Singapore grazie a collaborazioni in corso di sviluppo con importanti partner locali.