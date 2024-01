L’elettronica smart di Fae Technology vola in Borsa e piace ai francesi

POCHE SETTIMANE FA ha festeggiato il primo anniversario dalla quotazione su Euronext growth Milan di Borsa Italiana. E lo ha fatto rendendo noti i dati di crescita emersi nella prima relazione semestrale: al 30 giugno 2023, il valore della produzione di Fae Technology Spa - Pmi innovativa specializzata in design, sviluppo, progettazione industriale, prototipazione e fornitura di soluzioni nel settore dell’elettronica, con sede a Gazzaniga, nella Bergamasca - era pari a 29,5 milioni di euro (+62,8% rispetto al 30 giugno 2022), mentre i ricavi a 27,3 milioni di euro (+57,0%). L’indebitamento finanziario netto è passato, invece, da 4,6 a 3,5 milioni di euro. Gianmarco Lanza (nella foto in alto), presidente e amministratore delegato di Fae Technology, ha così commentato: "Questi risultati ci riempiono di soddisfazione e gettano le basi per l’ulteriore percorso di crescita della società, così come avevamo annunciato in occasione del nostro debutto in Borsa. In un momento storico delicato e in un settore ancora inficiato da dinamiche complesse, Fae Technology è riuscita, da un lato, a realizzare performance di rilievo, superiori a ogni aspettativa, dall’altro, a preservare la marginalità. In questi anni la società è stata in grado di offrire know-how, competenze e soluzioni tecnologicamente avanzate: ciò ci ha permesso di rispondere con sempre maggiore rapidità alle richieste dei clienti e, in generale, al dinamismo e alla velocità che caratterizzano il nostro settore".

Il 2023, in particolare, è stato scandito da importanti evoluzioni, che hanno contribuito ad accelerare il processo di crescita di Fae Technology. Il 6 dicembre, il consiglio di amministrazione ha deliberato un aumento di capitale per un importo massimo pari a 2 milioni di euro, con l’emissione di un massimo di un milione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di 2 euro. Le nuove azioni ordinarie sono state offerte al fondo di investimento francese NextStage Am, che ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale ed è diventato, così, azionista significativo della società, con una partecipazione pari al 6,11% del capitale sociale. Non solo: nel 2023 Fae Technology ha ottenuto la certificazione denominata “Bpi“, strumento con cui BpiFrance – la banca pubblica d’investimento francese – la riconosce come “impresa innovativa“, confermando così la portata innovativa delle attività e il costante impegno nel settore ricerca e sviluppo. "L’apertura del capitale a un importante fondo europeo come NextStage Am, estremamente attivo nel comparto tecnologico e attento all’innovazione – prosegue l’ad Lanza -, ci riempie di soddisfazione e apre a opportunità inedite. La scelta di investire in Fae Technology è un riconoscimento della solidità della nostra strategia di medio-lungo periodo e delle forti prospettive di crescita che abbiamo davanti. Siamo certi che questa operazione contribuirà a fornirci risorse adeguate per consolidare ulteriormente la nostra posizione e affrontare le sfide del mercato".

Le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno impiegate, infatti, per sostenere la crescita dell’azienda bergamasca nel mercato dell’elettronica e il suo posizionamento in Italia e all’estero. E serviranno, in parte, a finanziare l’acquisizione di Elettronica Gf Srl, realtà con sede a Faenza (Ra), attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni elettroniche. La società romagnola è un player di riferimento nella fornitura di sistemi elettronici proprietari basati su microprocessore, utilizzati in diversi ambiti applicativi. Elettronica Gf presenta una struttura organizzativa composta da persone con elevate competenze e conta circa 60 collaboratori, di cui almeno 20 impegnati nelle attività tecniche e di ricerca e sviluppo. L’azienda opera in un sito di produzione all’avanguardia, inaugurato nel 2019 e con una superficie di oltre 5.500 metri quadrati, dotato di impianti produttivi di ultima generazione. L’operazione, sottoscritta l’8 novembre 2023 e ancora in fase di definizione (sarà perfezionata entro il 31 gennaio 2024), consentirà a Fae Technology di potenziare il proprio know-how, in particolare per lo sviluppo di soluzioni elettroniche proprietarie ad alta complessità, nonché di ampliare la propria offerta e diversificare il portafoglio clienti.

"Questa operazione si inserisce in piena coerenza con le nostre linee guida strategiche - conclude il numero uno di Fae Technology - e rappresenta uno step importante nel nostro processo di crescita. Le competenze di cui Elettronica Gf è portatrice, unite alle nostre, consentiranno infatti di completare lo spettro applicativo delle nostre attività in ambito elettronico, dalla sensoristica di campo fino all’edge computing (un processo in grado di ottimizzare le fasi di elaborazione e archiviazione dei dati, ndr). In tal modo saremo in grado di presidiare interamente la generazione e la gestione del dato. Confermiamo, così, la nostra volontà di giocare un ruolo da leader nel settore dell’elettronica, con soluzioni tecnologiche “smart“ ed efficaci, destinate a supportare i principali trend del periodo attuale e quelli che caratterizzeranno il prossimo futuro".