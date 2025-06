Le sfide del turismo tra innovazione e sostenibilità

IL TURISMO è uno dei pilastri economici e culturali del nostro Paese. L’intero settore è anche un sistema in continua trasformazione, attraversato da nuove sfide globali: sostenibilità, digitalizzazione, cambiamento climatico, esigenze rinnovate dei viaggiatori, crisi geopolitiche e ridefinizione dei modelli di ospitalità. All’interno del ciclo Qn Distretti, dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, Quotidiano Nazionale dedica un appuntamento speciale al Distretto del Turismo e sceglie Rimini, cuore pulsante dell’industria turistica nazionale, come palcoscenico del confronto. Per questo domani, in quello che è l’hotel riconosciuto universalmente come luogo della distinzione e del fascino italiano, il Grand Hotel di Rimini, andrà in scena dalle 10 una mattina di approfondimento, con i protagonisti del settore. A fare gli onori di casa sarà Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino, assieme al primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e a Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

C’è grande attesa per l’intervento di keynote di Roberta Garibaldi, Professore dell’Università degli Studi di Bergamo, a cui seguirà una tavola rotonda dedicata a "Turismo e territorio: tra sostenibilità e identità", moderata sempre dal Vicedirettore Baroncini. Sono attesi gli interventi di Beatrice Fontaine, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia-Romagna e Alessandro Giorgetti, Presidente Federalberghi Emilia-Romagna. Turismo e cultura sono un binomio sempre più importante, come sottolinea Fontaine, "le dimore storiche non sono semplici testimonianze del passato, ma luoghi vivi, capaci di generare valore per i territori e le comunità. Rappresentano l’anima dei nostri borghi e delle nostre città. È essenziale promuovere un equilibrio tra conservazione, innovazione e sostenibilità, affinché le oltre 43.000 residenze storiche italiane – il più grande museo diffuso al mondo – continuino a raccontare la storia del nostro Paese alle future generazioni e ai visitatori di tutto il mondo".

A seguire ci sarà "Vox Populi", con la proiezione di un video che raccoglie interviste a cittadini, esperti e operatori del settore. A Ipsos è assegnato il compito di presentare dati esclusivi sullo scenario del comparto. La relazione è affidata a Katia Cazzaniga, Senior Director Corporate Reputation Ipsos. In un mondo in grande cambiamento, anche l’esperienza di viaggio cambia. Di questo tratterà l’ultimo talk della giornata, moderato dal giornalista de il Resto del Carlino Manuel Spadazzi, "Turismo esperienziale, digitale e internazionale: le nuove frontiere". L’incontro punterà i riflettori sulle startup dell’hospitality fino ai portali di booking, dalle strategie di promozione digitale ai grandi eventi internazionali e vedrà il contributo di Andrea Bianchi, Direttore Operativo Fondazione MUS.E Firenze, Andrea Delfini, Founder & Ceo Blastness e Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise.