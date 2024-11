Le radici in Italia, lo sguardo aperto sul mondo. Una fondazione per superare le disuguaglianze

FONDAZIONE Marcegaglia Onlus è la fondazione di partecipazione costituita nel 2010 per volontà della famiglia Marcegaglia: Steno e la moglie Mira, insieme ai figli Emma e Antonio con Carolina Toso Marcegaglia, cui è stata affidata la presidenza. La Fondazione rappresenta la naturale evoluzione dello spirito filantropico che caratterizza da sempre la famiglia di imprenditori mantovani e persegue esclusivamente, attraverso una progettualità precisa, anche nella gestione delle risorse, finalità di solidarietà, sostegno e creazione di progetti in ambito socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale.

Attiva in Italia e all’estero, la Fondazione Marcegaglia incentiva la collaborazione e la progettazione con altre organizzazioni non-profit, in una logica sinergica di sistema, coinvolgendo anche realtà imprenditoriali capaci di trasferire risorse e competenze. Inoltre, ha scelto da subito di operare in partenariato con istituzioni e organizzazioni riconosciute a livello locale in modo da soddisfare le necessità reali dei diversi territori in cui opera e monitorare le attività finanziate. I progetti che Fondazione realizza nascono, infatti, dalla consapevolezza che per sconfiggere la povertà e il disagio sociale è necessario creare le condizioni per uno sviluppo vero, duraturo e sostenibile: per questo motivo, l’attenzione ricade su interventi volti a fornire alle persone che ne beneficiano nozioni, conoscenze e strumenti in grado di farle crescere in autonomia ed emancipazione. In questi quattordici anni, le attività hanno spaziato dall’Italia ai paesi più poveri del mondo: dall’India ad Haiti, dal Niger alla Sierra Leone fino soprattutto al Ruanda, dove si sono concentrati i progetti più significativi.

Nel 2023 la Fondazione Marcegaglia ha raccolto 1.345.877 euro di donazioni da aziende e individui; ha sviluppato oltre 16 progetti tra l’Italia e il Ruanda che hanno coinvolto più di 5.200 beneficiari diretti; ha collaborato con 17 partner del terzo settore italiano e internazionale e ha donato 160 borse di studio in Italia e all’estero. Ha, inoltre, erogato 88 ore di formazione nei centri antiviolenza in Italia e organizzato 3 campagne di raccolta fondi. "Il motto che ci caratterizza da quanto siamo nati ‘Le radici in Italia, lo sguardo aperto sul mondo’, suona ancora attuale perché continua a rappresentare perfettamente il nostro approccio, che unisce coerenza ed efficacia negli interventi sui bisogni locali con una visione aperta e pronta ad affrontare le nuove emergenze globali. Siamo stati antesignani – spiega con orgoglio Carolina Toso Marcegaglia, presidente della Fondazione – nel credere nel potenziale delle donne, favorendo la crescita sociale e culturale soprattutto di quelle in condizioni di svantaggio. Per questo abbiamo da sempre sostenuto progetti di formazione e imprenditoria che avessero come obiettivo quello di dare proprio alle donne gli strumenti utili per diventare artefici del proprio sviluppo personale e lavorativo, preparandole a contribuire attivamente anche allo sviluppo economico e sociale del proprio Paese".

Red. Eco.