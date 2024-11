Le nuove wine suite nella tenuta Montalbera

L’enoturismo è un fenomeno in continua crescita in Italia: 10 milioni si stimano siano i turisti del vino, di cui 3 milioni stranieri, per un giro di affari di circa 2,9 miliardi (Fonte Nomisma Wine Monitor). Per rendere l’esperienza ancora più intrigante ed immersiva nelle proprie tenute, la famiglia Morando ha perciò inaugurato alcune nuove wine suite all’interno della propria tenuta Montalbera, che si estende fra i territori del Monferrato e della Langa piemontese, Patrimonio Unesco a meno di un’ora e mezzo di auto dai principali aeroporti di Torino o di Milano.