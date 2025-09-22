Le leve dello sviluppo: "Giovani, donne e Ai"

IN UN SETTORE così strategico per il Paese, capace di trainare la crescita nonostante inflazione, crisi demografica e tensioni commerciali, l’agri-tech e la digitalizzazione si confermano assi strategici di sviluppo, con ricadute su occupazione e investimenti. L’agricoltura 4.0, con un mercato da 2,3 miliardi di euro, e l’introduzione dell’intelligenza artificiale – oggi adottata dal 33% delle aziende – promette di ridurre sprechi, migliorare le rese e aumentare la sostenibilità. Il tessuto imprenditoriale agroalimentare italiano cambia quindi pelle, ma resta segnato da squilibri generazionali e di genere. Secondo il report Bper, le imprese agricole under 35 sono circa 52mila, il 7,5% del totale.

Numeri in calo (-8,5% negli ultimi cinque anni) che confermano il rischio di “inverno demografico” per il settore. Eppure, le aziende giovanili si distinguono per produttività: generano il 15% del valore economico complessivo, con una media di 82.500 euro per impresa, superiore del 65% a quella degli over 35.

Le criticità emergono soprattutto nel Mezzogiorno, dove l’indice di vecchiaia delle imprese agricole tocca livelli record. Il ricambio generazionale, rallentato da difficoltà di accesso al credito e alla terra, resta il nodo centrale per garantire competitività futura.

Anche il ruolo femminile mostra luci e ombre. Le imprese agricole guidate da donne rappresentano il 27,8% del totale – circa 187 mila – una quota superiore alla media di tutti i settori economici. Ma il trend è in calo (-13,4% in dieci anni). In controtendenza, invece, l’industria alimentare: qui la presenza femminile è in crescita, con oltre 14 mila imprese nel 2025 e una quota salita al 24% dal 22% di dieci anni fa.

Le imprenditrici risultano più istruite: il 10,3% delle titolari agricole è laureata (26,5% tra le under 45, quasi il doppio rispetto ai colleghi uomini). In alcune province, come Avellino, le aziende agricole femminili raggiungono il 46% del totale.

Giovani, donne e nuove tecnologie emergono quindi, secondo il report Bper, come le tre leve decisive per assicurare al Made in Italy agroalimentare un futuro di crescita sostenibile.

