Le famiglie temono salassi Consumi in calo del 9,1%

Neppure ad aprile i consumi italiani di metano hanno dato particolari segni di ripresa rispetto ai cali accumulati nell’ultimo anno di emergenza prezzi, mostrando in particolare valori sotto le medie decennali sia nell’industria che nel civile. Nel mese l’Italia ha consumato 4,756 miliardi di metri cubi in calo di quasi 500 mln mc, in calo del 9,1% sullo stesso mese del 2022 e in flessione

di un 1,1% anche sulla media del decennio 2013-22. I prelievi del comparto civile sono i principali responsabili della frenata dei consumi.