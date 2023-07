Le conserve di Calabria che piacciono all’Ue

ANCHE LA REGIONE CALABRIA, con una selezione delle sue realtà imprenditoriali e dei suoi prodotti d’eccellenza, è stata protagonista del "Made in Italy Days". A raccontare l’esperienza attraverso il canale digitale della sua azienda familiare di Bisignano, in provincia di Cosenza, è stato Fabiano Mainieri, E-Commerce & Marketplace Account Manager di Valle del Crati. "Valle del Crati Group SRL è una piccola impresa situata in provincia di Cosenza e specializzata nella produzione di conserve, fichi e confetture - spiega l’imprenditore - Nel 2015 abbiamo deciso di creare il brand “Valle del Crati Eccellenze Gastronomiche dal 1998“ per preservare il patrimonio di gusto della Calabria e portare i sapori tradizionali calabresi al di fuori dei confini nazionali. Grazie ad Amazon e al supporto di ICE Agenzia siamo riusciti a raggiungere facilmente le tavole dei nostri clienti non solo in tutta Italia, ma anche in Germania, Francia e altri paesi dell’Unione europea. Tutti i nostri prodotti sono presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon che fornisce alle nostre eccellenze culinarie un’ulteriore garanzia di qualità, e questo ci ha permesso in breve tempo di vendere con successo sia nel territorio italiano che all’estero".

L’approdo dell’azienda sui canali digitali risale al 2016, ma soltanto nel 2020, dopo la pandemia, si registrano i primi importanti risultati, che convincono il titolare di Valle del Crati a investire seriamente nel web. Una decisione dettata dall’impulso che il periodo pandemico aveva dato all’e-commerce e che ha permesso al business della realtà calabrese di svilupparsi ulteriormente, anche attraverso l’inserimento di nuove figure professionali. È il 1998 quando Marcello Prezioso, ispirato dalla bontà e genuinità delle conserve, che durante i mesi estivi, si preparavano nella casa di campagna di famiglia, decide di avviare un laboratorio artigianale di lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi locali, per poter produrre e far assaggiare a tutti i buongustai le specialità tipiche della propria terra. L’anno successivo, Francesco Rosa, riprendendo una vecchia tradizione di famiglia, avvia un laboratorio artigianale per la lavorazione e trasformazione di frutta ed in particolare del Fico Dottato del Cosentino. I due giovani artigiani agroalimentari, uniti dalla passione per lo sviluppo locale, iniziano a collaborare, partecipano a fiere e mostre in tutta Italia, condividono i propri clienti a cui proporre i rispettivi prodotti.

Cl. Ma.