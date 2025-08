L’azienda di Scorzé si è imposta in Europa

È IL 10 APRILE 1956 quando, nel cuore del Parco del Sile, nasce a Scorzè, a due passi da Venezia, il primo stabilimento del Gruppo San Benedetto, per l’imbottigliamento delle acque minerali Fonte San Benedetto e Fonte Guizza. L’azienda prende il nome dall’omonima fonte, conosciuta sin dai tempi della Repubblica Veneta come "Antica Fonte della Salute" e apprezzata dalle famiglie veneziane per le sue proprietà benefiche. In pochi anni, Acqua Minerale San Benedetto evolve: da piccolo produttore locale, diventa negli anni uno dei punti di riferimento nazionale ed internazionale per l’acqua in bottiglia e per le bevande. Tanto che, oggi il Gruppo conta sette stabilimenti in Italia, a Scorzè, in provincia di Venezia, a Pocenia, alle porte di Udine, a Popoli Terme, a Pescara, Donato, in provincia di Biella, Nepi, a Viterbo, Viggianello e Atella, entrambe in provincia di Potenza, a cui si aggiungono altri quattro siti produttivi internazionali: due in Spagna, uno in Polonia e uno in Ungheria. San Benedetto oggi è presente in oltre 105 Paesi nei cinque continenti ed è il primo player del beverage analcolico in Italia, con una quota a volume del 17,1%.

Il brand San Benedetto è leader in diversi segmenti: acqua minerale (11% a volume), del thè freddo (27,9%), delle bibite gassate non-cola low calories carbonates (30,2%) e delle enhanced water (40,7%). Inoltre, con il brand Energade, si conferma al primo posto anche nel mercato degli sport drinks, con una quota a volume del 34,7%. Risultati che testimoniano la capacità dell’azienda di interpretare le nuove esigenze del mercato e di proporre soluzioni innovative ad alto valore aggiunto. "La mission di San Benedetto oggi è quella di unire qualità, sicurezza e capacità innovativa con un profondo rispetto dell’ambiente e del territorio e la valorizzazione delle persone", dice il presidente e amministratore delegato del Gruppo, che fattura 1,1 miliardi di euro all’anno, Enrico Zoppas. San Benedetto ha sempre adottato un approccio strategico orientato alla creazione di valore coniugando innovazione, qualità, responsabilità ambientale.

Le. Ma.