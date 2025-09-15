Lavorazione della ceramica. In campo le stampanti 3D

TECNOLOGIA AD ALTA PRECISIONE, materiali smart e impegno verso l’economia circolare sono i principi fondanti della più recente innovazione nell’ambito dell’Additive Manufacturing applicata alla lavorazione della ceramica. Questa nuova frontiera è il risultato del progetto "Innovative photocurable formulations for AM applications in the production of ceramic tiles molds", finanziato da Mics – Made in Italy Circolare e Sostenibile, con il sostegno del ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi Pnrr. L’industria manifatturiera è sempre più sollecitata a intraprendere un percorso di trasformazione orientato alla digitalizzazione e alla sostenibilità secondo i principi della twin transition. In linea con questa evoluzione, i ricercatori del Politecnico di Torino, sotto la guida di Massimo Messori, insieme ai colleghi dell’Università di Brescia, coordinati da Emilio Sardini, hanno avviato, in collaborazione con Sacmi, Cooperativa Meccanici Imola, un progetto destinato a trasformare la progettazione degli stampi per la produzione di piastrelle ceramiche. Una sfida ancora aperta nel settore riguarda le proprietà del materiale impiegato per la realizzazione degli stampi, che deve garantire al tempo stesso resistenza meccanica, durabilità e compatibilità con i nuovi processi di produzione.

In questo contesto, il progetto mira anche allo sviluppo di sensori avanzati per il monitoraggio continuo dello stato degli stampi, con l’obiettivo di abilitare una gestione più intelligente ed efficiente del processo produttivo, grazie all’integrazione tra innovazione nei materiali e tecnologie digitali, elemento chiave per accompagnare l’evoluzione del settore ceramico verso modelli più sostenibili. All’interno di "Innovative photocurable formulations for AM applications in the production of ceramic tiles molds" è prevista la realizzazione di un sistema prototipale su scala da laboratorio per l’applicazione delle resine, basato sull’integrazione di testine di stampa 3D, raggiungendo uno standard superiore rispetto a quello supportato dalle tecnologie tradizionali e aprendo così la strada all’impiego di materiali finora non utilizzabili. "Questo progetto nasce per rispondere a un’esigenza reale e specifica del mondo industriale: ottimizzare il processo di produzione degli stampi per l’industria ceramica, in un’ottica di maggiore efficienza, sostenibilità e innovazione", dice Federica Bondioli, docente di Scienza e Tecnologia dei Materiali al Politecnico di Torino e referente dello Spoke 6 di Mics. "La stretta collaborazione tra i nostri ricercatori e ricercatori aziendali – precisa – è stata fondamentale per trasformare una necessità produttiva in un’opportunità di ricerca applicata e sviluppo tecnologico. È proprio da questo dialogo costante che possono nascere soluzioni ad alto impatto, capaci di rafforzare la competitività del nostro sistema manifatturiero".

Al centro del progetto, coordinato dal Politecnico di Torino, c’è un impegno per la sostenibilità: le tradizionali materie prime di origine fossile, come monomeri e oligomeri, lasciano spazio a sostanze chimiche ricavate da fonti rinnovabili. Una scelta strategica che riduce l’impatto ambientale dei materiali e dell’intero ciclo produttivo, in linea con i principi dell’economia circolare promossi da Mics – Made in Italy Circolare e Sostenibile. Inoltre, gli stampi potranno essere progettati in Italia e replicati in tempo reale ovunque nel mondo grazie a un approccio di design digitale, arricchito dall’integrazione di sensori avanzati per il monitoraggio continuo del loro stato.