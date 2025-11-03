L’assistente conversazionale che guida le assunzioni

NASCE MAXCOACH, un innovativo assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale dedicato al recruiting. Sviluppato in collaborazione con Exelab, system integrator enterprise specializzato in CRM, User Experience e soluzioni avanzate di AI, MaxCoach si integra nell’ecosistema digitale di Remax, affiancando i franchisee nella gestione e nello sviluppo delle agenzie. Grazie alla connessione con MaxTalent, il sistema proprietario di recruiting integrato con il CRM HubSpot, e con il tool di business intelligence Board, MaxCoach opera con tutti i sistemi digitali del network, rendendo accessibili alle agenzie le migliori pratiche di recruiting e la formazione sviluppata in oltre trent’anni dalla Remax University. Fondata negli Stati Uniti nel 1973 da Dave e Gail Liniger, Remax arriva in Italia nel 1996 grazie alla visione di Dario Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno, Remax consolida la propria leadership a livello mondiale, operando in oltre 110 Paesi con 9400 agenzie e quasi 145 mila agenti affiliati. Il suo modello di business si basa sullo studio associato, che massimizza le opportunità offerte dal settore immobiliare. Nel 2025, l’obiettivo di Remax Italia è quello di continuare a crescere in termini di fatturato e ampliare il network.

"MaxCoach rappresenta l’evoluzione concreta del nostro ecosistema digitale: quando l’intelligenza artificiale si fonda su conoscenza e valori condivisi, diventa un alleato strategico per lo sviluppo delle agenzie", dice Dario Castiglia, Ceo e fondatore di Remax Italia. "Il nostro obiettivo è chiaro: raddoppiare gli agenti affiliati e superare i 200 milioni di fatturato aggregato entro il 2028. Con MaxCoach, l’intelligenza artificiale, unita alla formazione Remax, rende questo percorso più rapido e concreto, trasformando le strategie in risultati tangibili", prosegue Dario Castiglia. MaxCoach è innovativo, proprio perché sfrutta gli algoritmi intelligenti, applicatati ad una knowledge-base proprietaria che raccoglie oltre cinquant’anni di esperienza e tutto il patrimonio formativo della Remax University. Analizzando dati, performance e insight, il coach digitale fornisce suggerimenti personalizzati e azioni concrete per migliorare i risultati delle agenzie. Le interazioni avvengono in modo semplice e naturale, tramite WhatsApp, con alert e reminder che trasformano la comunicazione con l’intelligenza artificiale in un dialogo operativo quotidiano.

Attraverso MAXTalent, MaxCoach monitora i flussi di recruiting, aggiorna automaticamente i dati e supporta i recruiter manager delle agenzie immobiliari nelle strategie di selezione e onboarding. La connessione con Board permette di attingere a insight di business intelligence, offrendo ai franchisee una visione integrata delle performance, confronti con benchmark interni e scenari predittivi. "Le persone sono al centro della nostra strategia di crescita. Grazie all’intelligenza artificiale possiamo rendere scalabile la nostra cultura formativa e manageriale, accompagnando ogni franchisee nel proprio percorso. MaxCoach uniforma qualità e metodologie su tutta la rete, garantendo il massimo supporto e competenze a tutte le agenzie affiliate al nostro franchising", spiega Valeria Baggia, Coo di Remax Italia. Ma come funziona l’assistente intelligente? MaxCoach fornisce suggerimenti personalizzati ai franchisee e ai recruiter manager basati su performance e obiettivi, risponde a domande in linguaggio naturale e invia notifiche automatiche quando si verificano eventi chiave.