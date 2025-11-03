L’assistente conversazionale che guida le assunzioni

Lunedì 3 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

3 nov 2025
LETIZIA MAGNANI
NASCE MAXCOACH, un innovativo assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale dedicato al recruiting. Sviluppato in collaborazione con Exelab, system integrator enterprise specializzato in CRM, User Experience e soluzioni avanzate di AI, MaxCoach si integra nell’ecosistema digitale di Remax, affiancando i franchisee nella gestione e nello sviluppo delle agenzie. Grazie alla connessione con MaxTalent, il sistema proprietario di recruiting integrato con il CRM HubSpot, e con il tool di business intelligence Board, MaxCoach opera con tutti i sistemi digitali del network, rendendo accessibili alle agenzie le migliori pratiche di recruiting e la formazione sviluppata in oltre trent’anni dalla Remax University. Fondata negli Stati Uniti nel 1973 da Dave e Gail Liniger, Remax arriva in Italia nel 1996 grazie alla visione di Dario Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno, Remax consolida la propria leadership a livello mondiale, operando in oltre 110 Paesi con 9400 agenzie e quasi 145 mila agenti affiliati. Il suo modello di business si basa sullo studio associato, che massimizza le opportunità offerte dal settore immobiliare. Nel 2025, l’obiettivo di Remax Italia è quello di continuare a crescere in termini di fatturato e ampliare il network.

"MaxCoach rappresenta l’evoluzione concreta del nostro ecosistema digitale: quando l’intelligenza artificiale si fonda su conoscenza e valori condivisi, diventa un alleato strategico per lo sviluppo delle agenzie", dice Dario Castiglia, Ceo e fondatore di Remax Italia. "Il nostro obiettivo è chiaro: raddoppiare gli agenti affiliati e superare i 200 milioni di fatturato aggregato entro il 2028. Con MaxCoach, l’intelligenza artificiale, unita alla formazione Remax, rende questo percorso più rapido e concreto, trasformando le strategie in risultati tangibili", prosegue Dario Castiglia. MaxCoach è innovativo, proprio perché sfrutta gli algoritmi intelligenti, applicatati ad una knowledge-base proprietaria che raccoglie oltre cinquant’anni di esperienza e tutto il patrimonio formativo della Remax University. Analizzando dati, performance e insight, il coach digitale fornisce suggerimenti personalizzati e azioni concrete per migliorare i risultati delle agenzie. Le interazioni avvengono in modo semplice e naturale, tramite WhatsApp, con alert e reminder che trasformano la comunicazione con l’intelligenza artificiale in un dialogo operativo quotidiano.

Attraverso MAXTalent, MaxCoach monitora i flussi di recruiting, aggiorna automaticamente i dati e supporta i recruiter manager delle agenzie immobiliari nelle strategie di selezione e onboarding. La connessione con Board permette di attingere a insight di business intelligence, offrendo ai franchisee una visione integrata delle performance, confronti con benchmark interni e scenari predittivi. "Le persone sono al centro della nostra strategia di crescita. Grazie all’intelligenza artificiale possiamo rendere scalabile la nostra cultura formativa e manageriale, accompagnando ogni franchisee nel proprio percorso. MaxCoach uniforma qualità e metodologie su tutta la rete, garantendo il massimo supporto e competenze a tutte le agenzie affiliate al nostro franchising", spiega Valeria Baggia, Coo di Remax Italia. Ma come funziona l’assistente intelligente? MaxCoach fornisce suggerimenti personalizzati ai franchisee e ai recruiter manager basati su performance e obiettivi, risponde a domande in linguaggio naturale e invia notifiche automatiche quando si verificano eventi chiave.

