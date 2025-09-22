L’artigianato d’arte racconta l’Italia: "Realizziamo solo oggetti unici"

LA PASSIONE per l’arte e la costante ricerca e innovazione sono i fattori che hanno determinato il successo, nel corso degli anni, dell’azienda Neve di Centobuchi di Monteprandone in provincia di Ascoli. Aristea Fioravanti (nella foto a destra) e Gianfranco Neve, coniugi ceramisti, sono i titolari del laboratorio Nevari a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, frutto del loro amore per l’arte. Il laboratorio si occupa della realizzazione di bomboniere, vasi, brocche, boccali, piatti, mattonelle, portombrelli, fruttiere, anfore, orci, pannelli, lampadari, pavimenti e fontane. Tutti gli oggetti sono realizzati a mano, forgiati al tornio e decorati usando colori ceramici cotti a 980 gradi, assolutamente naturali. L’attenzione, lo studio e l’impegno sono i punti di forza di questo laboratorio artigianale, che realizza oggetti unici e irripetibili, in quanto modellati sulla richiesta del cliente e assolutamente personalizzati nei decori.

Ci potete illustrare la storia dell’azienda?

"Ho ereditato il mestiere – spiega Gianfranco – da mio padre, Gino Neve, torniante originario di Montottone in provincia di Fermo, conosciuto come il paese dei vasai. Dopo essersi trasferito per qualche anno a Faenza, patria della ceramica, per perfezionare la sua tecnica, fece ritorno nelle Marche spostandosi a San Benedetto del Tronto, dove ha avviato l’azienda Ceramiche Neve, producendo ceramiche artistiche in quantità considerevoli e collaborando anche con grandi industrie italiane. Poi, negli anni ’70, si è trasferito a Centobuchi di Monteprandone intraprendendo una sezione industriale. In questa zona c’erano molte realtà attive nella realizzazione di accessori da bagno e, per questa ragione, si inserì in questo settore, senza però mai abbandonare l’amore per l’arte, che poi mi ha trasmesso. In questo modo ho iniziato a fare pratica, finché ho conosciuto mia moglie, che all’epoca già disegnava senza però mai essersi cimentata nell’arte ceramica. Nel 2001 ci siamo sposati e, per la prima volta, si è avvicinata alla ceramica, rivelando tutte le sue doti. Siamo specializzati nella ceramica artistica personalizzata: io modello al tornio occupandomi della parte plastica, mentre Aristea dipinge. Al 90% il nostro mercato è caratterizzato da personalizzazioni di ogni genere, passando dall’arredamento alla realizzazione di servizi di piatti e targhe".

Di recente però avete dato vita ad un progetto che ha diversificato la vostra produzione?

"Da qualche anno a questa parte abbiamo inaugurato un nuovo filone della nostra attività, parallelo a quello prettamente artistico. Siamo entrati nel mercato della cremazione, sia umana che animale, iniziando a produrre dei codici crematori per l’identificazione delle ceneri. Siamo gli unici in Italia ad aver brevettato questo tipo di codice. Ultimamente il nostro settore ha avuto uno sviluppo interessante, riscontriamo un interesse sempre maggiore. Una delle ultime novità riguarda la collaborazione con una nota azienda di Milano, che ci ha contattato per produrre dei tappi fatti a mano, sia bianchi che decorati, per dei diffusori per ambiente".

Quali sono i programmi di sviluppo?

"Il nostro obiettivo per il futuro è riuscire a riservare uno spazio sempre maggiore alla possibilità di offrire esperienze ai turisti e visitatori del nostro territorio. Vogliamo che i nostri clienti possano immergersi in un vero e proprio percorso multisensoriale, creativo, con esperienze che vadano al di là di quelle tradizionalmente offerte da un corso. Non si tratta di formazione ma di un’esperienza, una vera e propria full immersion nella nostra arte. Desideriamo coinvolgere il turista in un percorso in cui possa essere protagonista, per poi tornare a casa con un oggetto che rappresenta il frutto di questa esperienza. Si tratta di un progetto che ad oggi stiamo portando avanti solo con le fasce più piccole di età, coinvolgendo scuole e associazioni, ma vogliamo estenderlo ai visitatori in una location più turistica, immersa nella natura. Si tratterebbe di entrare nel mondo della ceramica raku, un’arte che nasce in Giappone e viene svolta all’aria aperta, creando condivisione in una piccola comunità che insieme vive quest’esperienza, con la possibilità di degustare dei prodotti locali". Qual è l’incidenza delle esportazioni e verso quali Paesi?

"Il settore della cremazione è in continua crescita e, nel tempo, abbiamo riscontrato molto interesse dall’estero. In particolare, i Paesi maggiormente coinvolti sono quelli del Nord Europa. Quattro o cinque anni fa ci è stata data opportunità di iniziare con la tradizionale medaglia rotonda, sulla quale tuttavia era difficile far nascere qualcosa di realmente creativo. L’artista, dal nostro punto di vista, crea ed elabora, non limitandosi a utilizzare esclusivamente le proprie mani. In ogni ambito, in ogni filone, si può fare arte, e questa produzione in serie, in cui abbiamo avuto la pretesa di creare qualcosa che a lungo è stato ritenuto impossibile con la terracotta, è la conferma. La Germania, da sempre, ha avuto il monopolio in questo settore, utilizzando un’argilla molto particolare, refrattaria e adatta a uno shock termico estremo. Notti, giorni, mesi, tempo, fatica, denaro e delusioni ci hanno rallentato, ma mai demotivato, e ad oggi siamo gli unici a realizzare un prodotto di questo livello, grazie al quale ogni forno crematorio la sua numerazione e il suo logo che noi imprimiamo sui codici".