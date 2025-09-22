L’arte umbra alla volta di Tokyo: "Così dipingo i nostri paesaggi"

COLLINE RICOPERTE di girasoli, casette solitarie sprofondate nel verde, vicoletti sghembi e campanili appuntiti come una matita che sembrano usciti da un libro di fiabe. L’imprenditrice Antonietta Taticchi (nella foto a destra) crea e dipinge oggetti in ceramica e incanta il Giappone ormai da 8 anni, Paese che è diventato tra i principali mercati di sbocco delle sue produzioni artistiche. Tutto nasce nel laboratorio “Materia ceramica“ dove l’argilla lavorata da mani sapienti prende forma e anima. Pochi metri quadrati suddivisi in due piani che si affacciano su una delle strade più caratteristiche di Perugia: la centralissima via dei Priori, incastonata tra la Torre degli Sciri e le meraviglie di san Francesco al Prato. Le produzioni di Antonietta - piatti, lampade, accessori per la tavola, mattonelle da rivestimento, bomboniere, segnalibri e gioielli - hanno iniziato a fare il giro del mondo già da diverso tempo.

Antonietta, quando è avvenuto il suo debutto con l’estero?

"Nell’86 il professor Roberto Abbondanza, allora assessore alla cultura del Comune di Perugia, scelse un mio piatto da portare a San Francisco per rappresentare l’Umbria ad un evento su San Francesco d’Assisi. Per le mie ceramiche fu la prima uscita fuori dei confini nazionali".

Come ha fatto a conquistare anche il mercato giapponese?

"Grazie ad un sito web ben organizzato, che uso dal ’99, sono stata contattata da un cliente giapponese, titolare di una società che importa artigianato artistico umbro-toscano da vendere nelle fiere di Osaka e Tokyo, tra cui quella di Nihonbashi Mitsukosh: è stato amore a prima vista e tutt’ora è tra i clienti più importanti del mio brand".

Rapporti con gli Usa?

"Per gli americani che si sposano in Italia mi è capitato spesso di confezionare diverse serie di bomboniere. Per me è motivo di grande orgoglio essere ambasciatrice di un pezzo di Belpaese anche Oltreoceano".

L’Umbria - dalle maioliche di Gubbio, Gualdo, Orvieto, Perugia e Deruta - vanta una produzione centenaria in questa antica arte: le sue ceramiche cosa hanno di diverso e cosa in comune con quelle tradizionali, e perché piacciono tanto agli stranieri?

"Pazienza e studio sono i punti in comune. Un bravo artigiano non conosce la fretta. Asseconda i tempi di lavorazione, punta sulla qualità, più che sulla quantità. La differenza sta soprattutto nella parte decorativa. La tecnica si è evoluta. Tinte e soggetti sono ispirate dalla vita quotidiana e da ciò che mi circonda. I paesaggi, le nostre dolci campagne, le architetture di Perugia con insolite riprese prospettiche piacciono molto: i clienti dicono che si ritrovano nella profondità della mia pittura, che curo con dovizia di particolari e di dettagli".

Antonietta, un passo indietro: come è iniziata la sua attività?

"Mi è sempre piaciuto moltissimo dipingere. Un amico imprenditore di mio padre di Padova mi chiese di realizzare dei gadget per la sua azienda, suggerendomi di utilizzare la ceramica. A quei tempi facevo ancora lo Scientifico e non sapevo cosa volessi fare da grande. Ma grazie a quei 100 pezzi realizzati per quell’uomo che mi diede fiducia, la passione ha cominciato a trasformarsi in un’opportunità. Tutti i pomeriggi andavo in una fabbrica di Deruta a fare ’pratica’. Poi quando ho compiuto 18 anni mi dissero non possiamo più accoglierti. Così mi misi in proprio. Il primo laboratorio l’ho aperto a Ponte Pattoli, un paesino ai piedi di Perugia. Mi sono iscritta all’albo degli artigiani e il resto è cronaca".

Cosa ha imparato dai maestri di Deruta? E soprattutto cosa le ha trasmesso quel mestiere antico?

"L’abilità acquisita dai maestri artigiani di Deruta si fonde con un modo di intendere la mia pittura su ceramica del tutto originale rispetto alla lunga tradizione artistica umbra. Le visioni d’insieme dei paesaggi umbri, sono i protagonisti inconsueti di oggetti di uso comune. Molti mie clienti mi hanno detto che le architetture della città di Perugia e delle sue campagne, frutto di un attento studio prospettico e di una buona abilità nella pittura manuale, riprodotte su piatti, vasi e lampade, danno l’impressione di poterci camminare dentro".

Da qualche anno la figlia Caterina ha deciso di seguire le orme della madre, dedicandosi però alla creazione di gioielli in ceramica fatti a mano. Collane, bracciali, portachiavi e papillon, personalizzabili, vanno ad arricchire la produzione di Antonietta, iniziata nell’86, dandogli un ulteriore tocco contemporaneo. In effetti come scrive la storica dell’arte Francesca Abbozzo "chi entra nel piccolo laboratorio artigiano di ceramica sito nel centro storico di Perugia è colto immediatamente da un senso di allegria, serenità e pace. Un semplice piatto da tavola può raccontare una suggestiva passeggiata", una brocca una giornata di sole stesi in un campo di papaveri, o un viaggio visto dal volo di una colomba.