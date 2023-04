L’app "Flowe" premiata con l’Apple Design Award

Nel 2019 l’App Moleskine Flow ha vinto l’Apple Design Award per l’Eccellenza nel Design e Innovazione. Lo stretto legame tra Moleskine e la creatività made in Italy viene enfatizzata da una serie di partnership con celebri marchi della moda made in Italy. Ad esempio quella con Missoni, che dà vita oggi a quattro modelli di notebook e di agende Moleskine rivestite e impreziosite da stoffe Missoni, o quella con K-Way che ha generato i nuovi taccuini disponibili nell’inconfondibile tessuto tecnico della zip di moda.