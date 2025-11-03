L’app che insegna l’educazione finanziaria agli adolescenti

FINANZ, LA STARTUP milanese under 23 che vuole rendere l’educazione finanziaria un diritto per tutti. In Europa oltre 335 milioni di persone non investono i propri risparmi per mancanza di conoscenze finanziarie di base. E più di 10 trilioni di euro rimangono così fermi sui conti correnti, spesso per un mix di paura, disinformazione o semplice sfiducia (BlackRock People & Money). È la fotografia di un’Europa che ancora fatica a gestire il proprio denaro nonostante l’accesso a strumenti digitali e informazioni sia più ampio che mai. È in questo contesto che nasce Finanz, startup milanese fondata da quattro ragazzi under 23 con una missione chiara: rendere l’educazione finanziaria un diritto e non un privilegio.

Nata tra i banchi di università e licei, oggi Finanz ha superato i 50mila utenti e ha appena chiuso un round di investimento da 700mila euro, interamente in equity, con il supporto di business angel e manager di primo piano del mondo finanziario. I fondi saranno impiegati per accelerare la crescita, integrare nuove funzionalità nell’app, espandersi in Europa e sviluppare Finanz API, la soluzione B2B dedicata a banche e operatori fintech. "La finanza è ancora percepita come un linguaggio complesso, distante, riservato a pochi esperti", racconta Lorenzo Perotta, ceo e co-founder di Finanz (nella foto in basso). "Con Finanz vogliamo abbattere queste barriere, offrendo un approccio personalizzato e inclusivo che trasformi l’educazione finanziaria in uno strumento concreto per migliorare la vita quotidiana. Il nostro obiettivo non è solo insegnare a gestire i soldi, ma aiutare le persone a vivere meglio: meno ansia, più opportunità, più serenità". L’app, disponibile gratuitamente su iOS e Android, propone percorsi guidati e personalizzati di soli cinque minuti al giorno per imparare a gestire il denaro in modo pratico: dal risparmio, alla pianificazione delle spese, fino a come investire in azioni e ETF. Attraverso lezioni brevi e interattive, aiuta a capire concetti chiave come la diversificazione e l’interesse composto, rendendo la finanza accessibile anche a chi parte da zero. In poco più di un anno dal lancio ufficiale, il 75% degli utenti di Finanz non aveva mai investito prima: "È un dato che ci spinge a fare sempre di più" aggiunge Perotta. "Vuol dire che stiamo intercettando un bisogno reale e diffuso che riguarda milioni di persone, non solo le nuove generazioni. L’educazione finanziaria, infatti, è un diritto per tutti". L’idea di Finanz è nata molto prima dell’app. I quattro fondatori – Lorenzo Perotta (ceo), Andrea Pasini (cto), Matteo Spreafico (coo) e Matteo Longoni (cmo) – avevano iniziato a parlare di finanza personale nelle scuole italiane, organizzando oltre cento assemblee e incontri con studenti e insegnanti. "Vedevamo l’interesse crescere lezione dopo lezione", racconta Perotta. "Ci chiedevano come iniziare a risparmiare, come capire un estratto conto o un investimento. Così abbiamo pensato di creare uno strumento accessibile a tutti, capace di rendere la finanza semplice, concreta e quotidiana. Ci siamo resi conto che nessuno insegnava queste cose con parole semplici e noi volevamo arrivare a chiunque, dal liceale al professionista". L’applicazione si è rapidamente affermata come uno dei progetti più promettenti dell’ecosistema fintech europeo, ottenendo riconoscimenti come la vittoria alla Belgium Fintech Battle 2024, la pitch competition del Fintech District di Milano e la selezione nei programmi Le Village by CA, Bravo Innovation Hub e VIPE (VISA Innovation Program Europe). Finanz oggi punta ad essere un punto di riferimento per la cosiddetta "generazione senza educazione finanziaria", una fascia di giovani adulti che si affacciano al mondo del lavoro e degli investimenti senza strumenti culturali adeguati. "Abbiamo deciso di partire da loro perché sono la generazione che può cambiare le cose – spiega Perotta –. Chi oggi ha 20 o 30 anni si trova a dover fare scelte finanziarie molto più complesse di quelle dei propri genitori, spesso senza nessuna formazione. Finanz nasce per accompagnarli passo dopo passo, con un linguaggio chiaro e un metodo pratico, senza tecnicismi". A credere nel progetto è stato un gruppo di investitori italiani e internazionali di alto profilo. Tra questi, Giordano Martinelli (CEO di AcomeA SGR), Vincenzo Cioffi (ex Head of Marketing Amazon e imprenditore con due exit di successo), Davide Cataldo e Matteo Ortisi (Amundi), Andrej Carpani (CEO Fundsgate), Pasquale Orlando (CEO e co-founder DBridge, già founder di Deus Technology), oltre a Clément Vey (Director Rothschild & Co Wealth Management, Bruxelles) e Noah V. Moretti (Founder di Moretti Financial & Insurance Solutions, San Francisco). Nel prossimo futuro, la startup punta a superare i 100mila utenti e ad espandersi in altri Paesi europei. L’obiettivo è costruire una piattaforma europea di riferimento, capace di adattarsi alle diverse culture finanziarie locali e di parlare un linguaggio semplice e universale. "Vogliamo diventare la guida di riferimento per chi desidera imparare a gestire il proprio denaro con consapevolezza– spiega Perotta –. L’educazione finanziaria deve essere accessibile ovunque, non solo a chi parte da un livello alto di conoscenze. Non insegniamo a investire partendo dai grafici, ma dalle persone. Molti non si avvicinano alla finanza per timore di sbagliare o per mancanza di fiducia. Finanz nasce per superare questo blocco culturale, aiutando ciascuno a comprendere il proprio rapporto con il denaro e a prendere decisioni consapevoli. Solo così si costruisce fiducia nel tempo". Oggi il team (nella foto in alto) conta una decina di persone con un’età media di 23 anni, e nei prossimi mesi si allargherà con nuove figure in ambito tecnologico, prodotto e design: "L’età media del nostro team non è un limite, ma un vantaggio".