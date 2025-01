L’app Billoo dichiara guerra alle bollette troppo care

UN SOFTWARE che controlla la bolletta, ti dice se paghi "troppo" per luce e gas e ti propone alcune alternative che, se vuoi, accetti. Quanto costa? Nulla al cliente, la società guadagna solo dal nuovo gestore scelto. Il merito è di Billoo, una startup innovativa che attraverso un’applicazione – nata nel 2019, lanciata nel 2020 e nel 2023 al debutto su iOS e Play Store – controlla le fatture energetiche di gas e luce e che è stata messa in piedi da Giovanni Baroni (nella foto), imprenditore, da più di 30 anni nel mondo dell’energia che prima ha lavorato per i fornitori di energia e ora si è messo dalla parte dell’utilizzatore finale, e ideata oltre che da lui da Massimo Lo Schiavo, Valter Ferrarini, Carmine Oncia.

Il meccanismo funziona così: dopo l’iscrizione alla piattaforma Billoo Free, il cliente carica le sue bollette e il software assegna un voto che va da 1 a 10. Il risultato è che il 65% delle fatture ha un voto da 5 in giù. "In questi casi – spiega Giovanni Baroni – proponiamo un gestore alternativo e il 10% dei clienti decide poi effettivamente di cambiare fornitore. E noi gestiamo la pratica in maniera tale che in 30 secondi si passa dal vecchio al nuovo fornitore senza che il cliente finale debba fare nulla. Tutto questo al cliente finale costa zero e i nostri ricavi provengono dalle commissioni di cambio fornitore".

Un mercato, quello dell’energia, affollato da circa un migliaio di operatori che vanno dai big nazionali ai piccolissimi fornitori locali in cui le condizioni di vendita variano moltissimo e non sono costanti nel tempo. E anche per far fronte alle variazioni in corso di contratto è disponibile un profilo premium dell’app (Billoo Pass) che per 9,99 euro offre in più un servizio che una volta all’anno controlla la vantaggiosità o meno della tariffa prescelta e, nel caso, valuta la lettera con le nuove proposte che il gestore invia dopo il primo anno quando normalmente scadono i vantaggi e l’offerta torna a prezzo pieno.

Il mercato B2C è l’obiettivo principale della startup innovativa, ma Billoo offre i suoi servizi anche alle Pmi e grandi imprese. Billoo rappresenta l’evoluzione delle piattaforme e dei canali di vendita tradizionali includendo tecnologia e servizi a valore aggiunto. Scaricando l’applicazione da Apple Store o Play Store e inserendo la bolletta in formato pdf, Billoo procede a un controllo dettagliato della fattura energetica, con un duplice obiettivo: controllare se la bolletta esaminata è corretta e verificare se il suo prezzo è giusto rispetto ai prezzi medi di mercato.

In questo modo, Billoo è in grado di riscontrare le anomalie che, talvolta, sono presenti nella bolletta, spesso a causa di imprecisioni. Ad esempio, può accadere che le tariffe non siano costantemente aggiornate e quindi non vengano applicate secondo la normativa vigente. Inoltre, il team di esperti di Billoo valuta il contratto dando un voto alle bollette. Affidandosi all’App, l’utente può scoprire se sta spendendo troppo o se l’offerta del fornitore è tra le più convenienti sul mercato. Grazie a una potentissima infrastruttura informatica, Billoo controlla la bolletta punto per punto. Se nota qualche anomalia, avvisa l’utente tramite una notifica, chiedendo se vuole procedere con la richiesta del rimborso che gli spetta.

L’obiettivo finale dell’App guardiano dei conti di luce e gas degli italiani è quello di facilitare la lettura della bolletta, analizzandola ed elencando le soluzioni più favorevoli all’utente a seconda del periodo e del gestore. Billoo dà una pagella in grado di fornire un voto alla bolletta di luce e gas (come a scuola), comparando i costi dei vari fornitori e scoprendo qual è l’offerta più conveniente sul mercato. Se il voto della bolletta è da 1 a 5 – quindi basso – significa che la bolletta presenta degli errori o delle imprecisioni e, probabilmente, il suo prezzo è fuori dalla media di mercato. In questo caso all’utente conviene affidarsi al Billoo Switch attraverso il quale può cambiare fornitore e risparmiare fino a centinaia di euro l’anno. Se il voto della bolletta è da 6 a 10 la fattura è sostanzialmente corretta e quindi, probabilmente, avrà senso rimanere con quel fornitore.

Attualmente l’app di Billoo, lanciata a febbraio 2023, conta oltre 210mila iscritti, controlla più di 2mila bollette di luce e gas ogni giorno e per il 2024 prevede circa 2 milioni di ricavi (erano stati 500mila euro nel 2023). Ma se pensiamo al fatto che in Italia sono presenti 52 milioni di contatori, con bollette tutte potenzialmente controllabili, si capisce quale spazio di crescita che l’app può avere. "Abbiamo investito moltissimo in tecnologia e in intelligenza artificiale – spiega Baroni – e dei nostri 15 dipendenti la metà si occupa di sviluppo software. Attualmente, riusciamo a controllare via software il 92% delle bollette e solo per l’8% è necessario l’intervento umano".

Attualmente, Billoo viaggia a una media di duemila bollette al giorno controllate e il 65% delle persone che decidono di scaricare Billoo caricano la fattura in pdf. I risparmi possono arrivare a più di 700 euro l’anno, cifre importanti considerando il momento storico che stiamo vivendo. Ma la crescita va finanziata e il marchio sostenuto anche commercialmente. Con questi obiettivi, la società ha appena lanciato un aumento di capitale da 5 milioni e sta suscitando l’interesse di alcuni fondi venture capital, importanti family office e operatori industriali operanti nel settore dei comparatori. "Adesso – conclude Baroni – la nostra sfida è farci conoscere dai clienti finali, fino ad oggi ci siamo limitati al mondo dei social e alla creazione di contenuti affidati ad influencer. Ma in futuro pensiamo a campagne pubblicitarie che mettano nel mirino il nostro target di clientela che va dai 35 ai 55 anni".