L’alta definizione ottenuta con l’IA

SECONDO L’ANIFA (l’Associazione Nazionale Importatori e Fabbricanti Audioprotesi), il mercato italiano degli apparecchi acustici è dinamico e in forte crescita con un valore di circa 870 milioni di euro. Nonostante ciò, meno di un terzo delle persone con problemi uditivi utilizza un dispositivo apposito. Il margine di miglioramento è dunque enorme e passa dalla diffusione capillare delle tecnologie, dalla formazione del personale sanitario e dalla rimozione di stigma e barriere economiche, rendendo la cura all’ipoacusia accessibile a tutti. "Otofarma Spa è l’unica azienda italiana che costruisce protesi micro-timpaniche digitali ad alta definizione", precisa Giovanna Incarnato Bartolomucci, ceo di Otofarma.

"Il Gruppo ha impostato la propria politica nella ricerca e innovazione tecnologicamente raggiungendo traguardi d’avanguardia, elaborando una gamma di prodotti completi con curve di programmazione digitali personalizzate per ogni tipo di ipoacusia - aggiunge - L’azienda ha sviluppato una strategia di internalizzazione e personalizzazione dei prodotti che le permette di godere di un forte vantaggio competitivo rispetto ad altri player del settore". L’elemento innovativo e a contenuto tecnologico consiste nell’utilizzo della telemedicina audiologica offerta gratuitamente in farmacia che permette visite specialistiche (medico e audiometrista) in remoto tramite piattaforma certificata. La prescrizione rilasciata dal medico – puntualizza l’azienda – viene utilizzata per la produzione e commercializzazione delle protesi acustiche che vengono costruite rispettando i massimi standard tecnologici e qualitativi. Le caratteristiche principali risiedono nella possibilità di vendita direttamente in farmacia e con l’uso della telemedicina e della teleassistenza che permette di offrire un completo “servizio per la cura” dell’udito, con tutte le opportune figure professionali necessarie per curare al meglio il paziente.

"L’utente finale, grazie alla tecnologia e all’uso dell’intelligenza artificiale applicata agli apparecchi acustici Otofarma – conclude Bartolomucci – è in grado di regolare l’apparecchio in maniera del tutto autonoma, dopo che la protesi è stata personalizzata attraverso il processo sofisticato di produzione dell’azienda".

M.P.