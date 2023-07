L’alluvione è costata come una Finanziaria: conto da 9 miliardi

PER DESCRIVERE la quantità d’acqua che è caduta in Emilia-Romagna dall’1 al 17 maggio dobbiamo mettere in fila l’equivalente di 128 dighe di Ridracoli, una delle principali opere di ingegneria d’Italia. In pratica 4,5 miliardi di metri cubi d’acqua si sono rovesciati su una porzione di territorio di 16mila chilometri quadrati: una quantità enorme mai registrata prima e, per portata, senza precedenti in Italia. Oltre il 65% dei pluviometri dei bacini del settore centro-orientale della regione ha registrato il record di pioggia caduta e alcuni di questi hanno una serie di dati superiore ai 100 anni. Mentre la valanga d’acqua si abbatteva in particolar modo sulla Romagna, 23 fiumi e corsi d’acqua esondavano contemporaneamente, 13 superavano il livello d’allarme e circa mille frane si sviluppavano in collina e montagna.

Nei giorni più critici di maggio erano sul territorio oltre 3 mila donne e uomini tra Vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale e tecnici di infrastrutture viarie e ferroviarie, aziende di distribuzione di gas ed elettricità e telefoniche e 1.500 volontari regionali e nazionali. Il Governo ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Pur ancora provvisoria, la stima dei danni causati dalle alluvioni di maggio è di 8,8 miliardi di euro. Quasi la metà dei danni, oltre 4,3 miliardi di euro, riguarda fiumi, strade e infrastrutture pubbliche.

Di questi, secondo i dati della Regione Emilia-Romagna, oltre 1,8 miliardi servono per le spese già sostenute, per coprire le attività in corso e per interventi urgenti da attuare entro l’autunno: complessivamente, si tratta di 5.885 interventi di somma urgenza, di cui 972 completati (per più di 15 milioni di euro), 1.912 in svolgimento (per oltre 501 milioni di euro), 2.910 ancora da attivare (per 1 miliardo 346mila euro), più altri 29 milioni circa per 91 interventi in fase di valutazione.

I danni ai privati registrano una prima stima di 2,1 miliardi: oltre 70.300 gli edifici certamente coinvolti dal maltempo (di cui 1.890 da frane). Un conteggio ancora provvisorio. Per quanto riguarda le imprese, quelle potenzialmente danneggiate sono 14.200 per un totale di 1,2 miliardi di euro (una stima anche questa che sarà perfezionata).

Valerio Baroncini