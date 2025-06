L’algoritmo dell’AI conquista i direttori del personale

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA guida anche le scelte future nel mercato del lavoro. A dirlo sono i direttori del personale italiani, che si sono riuniti nel 54° Congresso nazionale Aidp. "Abbiamo esplorato come la creatività possa essere una leva fondamentale per l’innovazione, come la tecnologia possa essere messa al servizio delle persone e come le aziende possano creare valore attraverso scelte consapevoli", dice la presidente di Aidp della Lombardia, Elena Panzera. "La diversità culturale è stata riconosciuta come una fonte indispensabile di ispirazione, mentre l’intelligenza artificiale è stata vista come un elemento chiave per ridefinire il mondo del lavoro. Inoltre, il tema della sostenibilità nelle strategie organizzative è stato confermato come una priorità per le aziende anche in un contesto sempre più complesso. Questi apprendimenti ci guidano verso un futuro in cui le visioni più dirompenti possono diventare realtà, grazie anche a una forte rete tra pubblico, privato, associazioni e territorio di riferimento", continua Panzera.

L’Associazione Italiana per la Direzione del Personale conta ad oggi circa 4.500 socie e soci. L’associazione è il punto di riferimento della comunità delle risorse umane. Aidp è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto "Persona e Lavoro" in qualità di studiosi e accademici. Il Congresso nazionale, arrivato alla sua 54° edizione, ha fatto luce sulle opportunità derivanti dal mondo digitale. A questo proposito è stata presentata anche una survey, voluta dall’associazione, sulle sfide e opportunità legate al futuro del lavoro in Italia. "La survey evidenzia l’importanza di gestire l’automazione dei posti di lavoro, ma allo stesso tempo mette in primo piano lo sviluppo delle nuove competenze richieste dall’Intelligenza Artificiale. La formazione continua e la riqualificazione dei lavoratori sono quindi cruciali per affrontare le sfide tecnologiche. Inoltre, la digitalizzazione dei processi aziendali e la protezione dei dati sono priorità fondamentali. Le aziende devono altresì adottare pratiche etiche e promuovere una collaborazione efficace tra persone e intelligenza artificiale, per garantire un futuro del lavoro sostenibile e inclusivo. Questi risultati ci portano verso un approccio strategico proattivo per affrontare al meglio le trasformazioni in atto. Queste riflessioni possano aiutarci a introdurre nel nostro lavoro quotidiano azioni concrete ed efficaci per migliorare il modo di lavorare ed affrontare con maggiore consapevolezza le sfide connesse ai rapidi cambiamenti della società", dice Marco Verga, direttore sviluppo persone e organizzazione dell’Emiilia-Romagna.

Per Silvia Bucciarelli, presidente Aidp della Toscana "Il Congresso ha messo in luce l’importanza di un approccio integrato tra tecnologia e umanità nel mondo del lavoro. Abbiamo approfondito come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare l’efficienza operativa senza perdere di vista il valore delle relazioni umane. La sostenibilità è emersa come un tema centrale, con un focus su come le aziende possano adottare pratiche sostenibili che non solo rispettino l’ambiente, ma che promuovano anche il benessere dei dipendenti. Questi apprendimenti ci guidano verso un futuro in cui la tecnologia e l’umanità lavorano in sinergia per creare ambienti di lavoro più inclusivi e sostenibili".