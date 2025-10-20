L’Ai per educare e divertire: "Il gioco è una cosa seria"

"Il gioco è una cosa seria e non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si diventa grandi". Nelle parole lungimiranti del fondatore Mario Clementoni c’è tutto l’universo Clementoni. Fu lui, nel 1963, in un garage a Recanati, a dare vita all’azienda, con la creazione del primo gioco da tavolo, "La Tombola della Canzone", ispirato al Festival di Sanremo. Solo quattro anni dopo arriverà l’intuizione destinata a dare una impronta indelebile al nostro modo di giocare: nel 1967 nasce Sapientino, e con lui la filosofia dell’"imparare giocando", per accompagnare i bambini nella crescita attraverso un apprendimento divertente e stimolante.

Oggi Clementoni è una realtà industriale, solida e orgogliosamente italiana, fortemente orientata verso i mercati esteri e al tempo stesso radicata al suo territorio d’origine, dove inventa, progetta e sviluppa tutti i prodotti del suo catalogo. Con un fatturato di 220 milioni di euro (aprile 2024 – marzo 2025), 35 milioni di giochi venduti all’anno, 8 linee di prodotto, 1.100 nuovi codici ogni anno, oltre 600 dipendenti, 9 filiali commerciali oltre all’HQ in Italia (Francia, Germania, Spagna, UK, Portogallo, Benelux, Turchia, Polonia, USA), 1 filiale operativa a Hong Kong e 85 paesi raggiunti con l’export, Clementoni è alfiere del Made in Italy in Europa e nel Mondo.

"L’innovazione – dice il ceo Giovanni Clementoni – è parte integrante del nostro Dna. Investiamo stabilmente in R&D circa il 4% del nostro fatturato attraverso l’impegno quotidiano di un team multidisciplinare che trasforma idee in giochi sicuri e di qualità. Grazie a partnership con realtà come AI4Edugaming con l’università e il mondo del sociale, abbiamo messo l’AI al servizio dell’"imparare giocando": dal robot Airo all’evoluzione Airo Pro fino al Microscopio Smart AI, creiamo esperienze di gioco personalizzate, inclusive e significative, dove la tecnologia espande il divertimento pensato sempre a misura di bambino". L’obiettivo è chiaro: realizzare giocattoli educativi. "Con lo sviluppo delle tecnologie AI non cerchiamo l’effetto speciale: cerchiamo senso educativo – ribadisce il ceo –. Airo e Airo Pro imparano, riconoscono e si adattano; Microscopio Smart AI identifica i campioni e guida l’esplorazione scientifica sia in modalità analogica si in modalità digitale. È tecnologia che cresce con il bambino, nel rispetto dei suoi tempi e in un contesto sicuro". Clementoni è una realtà unica perché completamente integrata e perciò capace di trasformare un’idea in un gioco, seguendola dall’ideazione fino alla produzione. Tutti i giochi infatti vengono ideati, sviluppati e industrializzati in Italia, con un team R&D costituito da oltre 60 giovani professionisti del giocattolo. Educatori, psicologi, designer, grafici: i professionisti del giocattolo di Clementoni sono diversi, spesso giovani e per il 50% donne.

Da sempre attenta e molto sensibile a una filiera corta, l’azienda alimenta un indotto consistente a supporto della propria capacità produttiva. Fondamentale è la conoscenza del consumatore, che avviene attraverso un continuo dialogo con famiglie e bambini, così come con il mondo della scuola (oltre 100 in Europa) e degli insegnanti, una platea con la quale sono stati creati rapporti solidi, costruiti sulla fiducia reciproca. E sul fronte dell’innovazione, il dialogo con il mondo esterno resta fondamentale e viene alimentato attraverso un confronto continuo con le startup, le università e i centri di ricerca, per recepire trend innovativi e farne dei driver di sviluppo prodotto.