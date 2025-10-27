L’Ai nel mondo del lavoro: "Alleata, se c’è formazione"

"ADOTTARE L’INTELLIGENZA artificiale, generativa e non, nel contesto ricerca del personale – spiega Elena Panzera, presidente di Aidp Lombardia – vuol dire essere al passo con quello che sta accadendo in generale nel mondo del lavoro. Dobbiamo governare questa innovazione, non solo per rendere i processi hr più efficienti e moderni, ma soprattutto per offrire alle persone più opportunità di realizzazione e di crescita. Mi piacerebbe davvero – continua Panzera – che nel giro di un anno un buon numero di direttori del personale utilizzassero l’intelligenza artificiale e la metodologia che si porta dietro sia nello sviluppo che nella formazione, con tanti meno timori e tanti più sorrisi e possibilità. Futureberry è stato scelto come partner da Aidp Lombardia proprio per osare, mettere insieme mondi diversi e far capire che l’intelligenza artificiale può liberare il potenziale delle persone e delle organizzazioni, può ridisegnare confini, se si riesce a gestirla e a non subirla".

L’intelligenza artificiale cambierà anche il mondo del lavoro. Tutti lo dicono, ma pochi hanno idea di come questo cambiamento avverrà davvero. "L’intelligenza artificiale sta avendo un impatto sempre più grande e i giovani la guardano con un misto di curiosità e cautela. Le indagini più recenti ci dicono che i ragazzi intravedono soprattutto delle opportunità. Per esempio, quasi la metà dei Gen Z (47%) ritiene che le AI generative possano contribuire a migliorare il proprio work-life balance – in che modo? Automatizzando le attività ripetitive e liberando tempo da dedicare a compiti più creativi e gratificanti. Immaginiamo di poter demandare alle AI le mansioni monotone: per un giovane questo significa potersi concentrare su ciò che dà più soddisfazione e sviluppare nuove competenze. Naturalmente questo scenario funziona se l’AI viene usata in modo etico e con la dovuta formazione del personale. C’è anche un certo timore dell’ignoto: in un sondaggio Deloitte 2024, molti giovani hanno espresso sentimenti contrastanti di fronte all’AI – il 29% si è detto "incerto", un buon 28% invece "affascinato" e il 22% addirittura "eccitato" dalle potenzialità di queste tecnologie. Quindi più che una vera paura, prevale un mix di prudenza ed entusiasmo. Pochi temono esplicitamente di essere rimpiazzati dalle macchine; la maggior parte vuole capire come integrarle nel proprio lavoro al meglio. Il nodo semmai è un altro: oggi l’adozione concreta dell’AI in azienda è ancora limitata, solo il 16% circa dei Gen Z dichiara di utilizzare strumenti di AI generativa nel proprio lavoro, e meno della metà ritiene che la propria azienda li stia formando adeguatamente su questi temi tecnologici. Ciò significa che c’è un enorme margine di miglioramento: le aziende possono e devono investire di più nella formazione digitale e sull’AI, così da non lasciare i giovani (e i meno giovani) spaesati di fronte a questi strumenti", dice Elena Panzera.

"In sintesi, l’AI per i giovani può diventare un alleato: può aumentare la produttività e alleggerire il carico di lavoro routine, rendendo il lavoro più stimolante. Ma perché questo avvenga davvero, serve visione strategica da parte delle imprese – introdurre l’AI dove ha senso, spiegare come usarla – e investire nelle competenze delle persone affinché nessuno resti indietro. Se gestita bene, l’AI non ruberà il lavoro ai giovani, bensì toglierà dal lavoro ciò che ai giovani piace meno (le attività noiose), lasciando più spazio alle idee, all’innovazione e alle capacità umane".