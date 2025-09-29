L’Ai nel mondo del credito. Aatech acquista Opyn

AATECH, TECH BUILDER innovativo quotato su Euronext Growth Milan, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita concludendo l’acquisizione — iniziata a marzo 2025 — del capitale sociale di Business Innovation Lab , società fintech a capo dell’omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI, nonché proprietaria della piattaforma Opyn.

Questa operazione apre la strada alla nascita di un polo d’eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario, in linea con la missione di Aatech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l’accesso al credito. Grazie a Opyn, una delle piattaforme per lo Sme lending-as-a-service, Aatech rafforza la propria posizione sul mercato, integrando competenze, tecnologie e un portafoglio clienti di grande valore. Le piccole e medie imprese potranno così accedere a soluzioni complete che coprono l’intero ciclo del credito, dall’erogazione fino al monitoraggio e al recupero.

L’obiettivo è un rafforzamento del posizionamento industriale e tecnologico di Aatech: un gruppo più solido e competitivo, pronto a generare nuove opportunità di business, a crescere nei servizi di gestione del credito e a consolidare la propria presenza nel segmento dei veicoli di cartolarizzazione e delle PMI. Tutto questo con l’obiettivo di creare valore per investitori, partner e stakeholder, sfruttando sinergie di costo e commerciali, oltre alla condivisione di piattaforme e competenze rese possibili dall’unione con Opyn.

"Siamo entusiasti di annunciare il completamento di questa acquisizione – dichiara Alessandro Andreozzi, Ceo di Aatech (sopra nella foto) –. Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l’industria finanziaria. L’integrazione con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull’innovazione a supporto dei Financial Services, delle corporate italiane ed europee, rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni Green ed Esg". A seguito della chiusura dell’operazione di acquisizione, e in considerazione delle dimissioni presentate dagli organi sociali di Business Innovation Lab, si è svolta l’Assemblea dei Soci per rinnovare i vertici aziendali. L’Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è perciò ora composto da Alessandro Andreozzi, che assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato, Daniele Angelo Blancato e Andrea Bonino. Contestualmente, è stato nominato anche il nuovo Collegio Sindacale, formato da Leonardo Petrella (Presidente), Alessandro Cella e Guido Fiori. Alessandro Andreozzi è stato inoltre nominato Amministratore Unico di Art e Mo.Net, rafforzando così il coordinamento e la governance delle società coinvolte nel nuovo perimetro del gruppo.