Made in ItalyL’Ai nel mondo del credito. Aatech acquista Opyn
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
L’Ai nel mondo del credito. Aatech acquista Opyn

AATECH, TECH BUILDER innovativo quotato su Euronext Growth Milan, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita concludendo l’acquisizione — iniziata a marzo 2025 — del capitale sociale di Business Innovation Lab , società fintech a capo dell’omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI, nonché proprietaria della piattaforma Opyn.

Questa operazione apre la strada alla nascita di un polo d’eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario, in linea con la missione di Aatech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l’accesso al credito. Grazie a Opyn, una delle piattaforme per lo Sme lending-as-a-service, Aatech rafforza la propria posizione sul mercato, integrando competenze, tecnologie e un portafoglio clienti di grande valore. Le piccole e medie imprese potranno così accedere a soluzioni complete che coprono l’intero ciclo del credito, dall’erogazione fino al monitoraggio e al recupero.

L’obiettivo è un rafforzamento del posizionamento industriale e tecnologico di Aatech: un gruppo più solido e competitivo, pronto a generare nuove opportunità di business, a crescere nei servizi di gestione del credito e a consolidare la propria presenza nel segmento dei veicoli di cartolarizzazione e delle PMI. Tutto questo con l’obiettivo di creare valore per investitori, partner e stakeholder, sfruttando sinergie di costo e commerciali, oltre alla condivisione di piattaforme e competenze rese possibili dall’unione con Opyn.

"Siamo entusiasti di annunciare il completamento di questa acquisizione – dichiara Alessandro Andreozzi, Ceo di Aatech (sopra nella foto) –. Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l’industria finanziaria. L’integrazione con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull’innovazione a supporto dei Financial Services, delle corporate italiane ed europee, rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni Green ed Esg". A seguito della chiusura dell’operazione di acquisizione, e in considerazione delle dimissioni presentate dagli organi sociali di Business Innovation Lab, si è svolta l’Assemblea dei Soci per rinnovare i vertici aziendali. L’Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è perciò ora composto da Alessandro Andreozzi, che assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato, Daniele Angelo Blancato e Andrea Bonino. Contestualmente, è stato nominato anche il nuovo Collegio Sindacale, formato da Leonardo Petrella (Presidente), Alessandro Cella e Guido Fiori. Alessandro Andreozzi è stato inoltre nominato Amministratore Unico di Art e Mo.Net, rafforzando così il coordinamento e la governance delle società coinvolte nel nuovo perimetro del gruppo.

