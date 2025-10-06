L’AI e la sfida energetica: la risposta della Siemens

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE è senza dubbio il motore della nostra era digitale, una tecnologia che sta ridefinendo ogni settore e ogni aspetto della nostra vita. Ma porta con sé un paradosso energetico che non possiamo ignorare. Basti pensare che l’addestramento di un singolo modello può assorbire l’equivalente del consumo di 120 abitazioni in un giorno. Questa apparente contraddizione, a prima vista in contrasto con gli imperativi della transizione ecologica, incarna la sfida cruciale del nostro tempo: come gestire una complessità energetica crescente in un mondo sempre più connesso e digitalizzato.

È proprio in questo scenario che Siemens si pone come architetto della transizione energetica, impegnata a coniugare innovazione, sostenibilità e concretezza. La nostra visione è chiara: trasformare la sfida in opportunità, guidando l’evoluzione verso infrastrutture più intelligenti ed efficienti. In Italia, dove il patrimonio infrastrutturale presenta spesso la necessità di ammodernamento e la transizione ecologica è una priorità strategica, ottimizzare ogni risorsa non è solo un obiettivo, ma una necessità impellente. Per questo riteniamo indispensabile un approccio sistemico che integri tecnologie digitali e automazione, per trasformare edifici, reti e sistemi energetici. Al centro della nostra strategia c’è il concetto di gemello digitale. Non si tratta solo di una replica digitale, ma di un vero e proprio sistema nervoso digitale che connette il mondo fisico e quello virtuale, consentendoci di simulare, monitorare e ottimizzare in tempo reale il comportamento energetico di edifici e reti. Questo gemello digitale abilita decisioni più rapide e una gestione più efficiente delle risorse, integrando sinergicamente: Building Management Systems (Bms) più avanzati, che trasformano gli edifici in nodi attivi della rete, fino alle reti elettriche adattive, capaci di gestire flussi bidirezionali e integrare fonti rinnovabili distribuite. E poi ancora piattaforme di ottimizzazione energetica basate sull’AI, che prevedono i consumi, gestiscono i picchi e massimizzano l’efficienza. La nostra azione si concretizza in risultati tangibili in diversi settori.

Nel settore edilizio, interveniamo su strutture commerciali e industriali per migliorarne l’efficienza e ridurre i consumi. Ne sono un esempio virtuoso lo stabilimento Martini Alimentare di Castiglione di Ravenna, che ha ottimizzato la centrale frigorifera grazie alle nostre soluzioni digitali, ottenendo risparmi significativi. Anche L’Erbolario ha trasformato la propria sede storica in uno smart building, migliorando comfort, sicurezza e prestazioni energetiche.

Sul fronte delle reti, collaboriamo attivamente con le utility italiane per rendere la distribuzione più efficiente e meno impattante. Unareti ha introdotto, con il nostro contributo, il primo quadro di

media tensione senza SF6 in Italia, una tecnologia che riduce l’impronta ecologica della rete. AcegasApsAmga ha adottato un digital twin, sviluppato con la nostra expertise, per la rete elettrica di Trieste, ottimizzando la gestione energetica e supportando la decarbonizzazione della città, incluso il porto. Anche l’elettrificazione della mobilità è al centro della nostra azione. Con il progetto Iplanet, abbiamo contribuito all’installazione di stazioni di ricarica ultra-veloci in oltre 120 aree di servizio, integrate con fotovoltaico e sistemi di accumulo. Un’infrastruttura pensata per sostenere la crescita dei veicoli elettrici e ridurre i tempi di ricarica, rendendo la mobilità più sostenibile e accessibile per tutti. L’Intelligenza artificiale, come anticipato, gioca un ruolo cruciale in tutti questi ambiti. Ci consente di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, ottimizzare la gestione energetica, prevedere guasti e migliorare l’esperienza utente. Le stime sono eloquenti: l’adozione di software di gestione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione basati su AI può ridurre i consumi fino al 25%, mentre l’automazione degli edifici non residenziali potrebbe generare risparmi energetici pari al 14% del consumo totale, con benefici ambientali ed economici significativi.

Per accelerare ulteriormente questa trasformazione, abbiamo avviato collaborazioni strategiche

con università e centri di ricerca, investendo nella formazione di nuovi specialisti. Le nostre alleanze, come quella con Microsoft, permettono una gestione degli edifici più efficiente e trasparente, con accesso diretto a informazioni critiche come temperatura, consumi e qualità dell’aria, e una riduzione degli sforzi di integrazione fino all’80%.

La digitalizzazione è per Siemens il primo e fondamentale passo verso un’elettrificazione sostenibile.

E l’Italia, con il supporto del Pnrr e gli ambiziosi obiettivi del Pniec, ha un’opportunità unica di diventare un modello europeo di infrastrutture intelligenti. Siemens è pronta a fare la sua parte per mettere a sistema queste soluzioni e accelerare concretamente l’implementazione di un futuro più sostenibile ed efficiente per il nostro Paese.

*Head of Smart Infrastructure di Siemens Italia