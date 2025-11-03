L’Ai cambia la Blue. Economy:: "Più sicurezza ed efficienza"

"L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE trasformerà profondamente la blue economy, aprendo a nuovi scenari sia sulle modalità di gestione dei traffici marittimi, sia sul mondo del lavoro che la approccerà", dice Mauro Ferrando, rappresentante a Genova dell’American Chamber of Commerce. Alle sue parole fanno eco quelle di Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy. "L’intelligenza artificiale trasformerà profondamente la Blue Economy, aprendo nuove prospettive in ambiti come la logistica marittima, la sicurezza navale, la gestione portuale e l’efficienza operativa delle flotte. Ma l’innovazione non può prescindere dalla sostenibilità: oggi più che mai la salute degli ecosistemi marini è parte integrante delle strategie aziendali delle imprese che operano nel settore. L’intelligenza artificiale, ambito del settore digitale che vede un primato statunitense, può essere un potente alleato per un’economia del mare, in cui l’Italia eccelle, più resiliente e sostenibile". "Per questo motivo – prosegue Simone Crolla - è fondamentale un dialogo tra il nostro Paese e gli stati uniti che metta a confronto esperienze concrete di aziende leader, innovatori tecnologici e stakeholders istituzionali". Proprio di questo si è parlato nell’iniziativa organizzata dall’American Chamber of Commerce, insieme al gruppo di assicurazioni Aon nel convegno ’AI meets the sea: l’intelligenza Artificiale applicata all’Economia del Mare’. "L’intelligenza artificiale non può essere un fine, ma deve essere un mezzo per ottenere risultati che abbiano ricadute di tipo economico, sociale e ambientale. Si tratta di una novità che avrà un impatto determinante sul nostro futuro, lo sta già avendo sul nostro presente, e lo avrà anche sulla Blue Economy. Ci sono decine e decine di possibilità e attività su cui potrà essere impiegata l’intelligenza artificiale: dal caricare una nave a definire una rotta. È necessario migliorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla Blue Economy per non restare indietro, per cogliere le opportunità che questa nuova tecnologia ci offre, come hanno sempre fatto i liguri e i genovesi, che hanno dato al mondo invenzioni e innovazioni capaci di cambiare il modo di lavorare e commerciare, penso alle assicurazioni e alla banca", dice il presidente della regione Liguria, Marco Bucci.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha annunciato il raddoppio degli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e alla sicurezza dei porti. Infatti, nel bilancio previsionale 2026, gli stanziamenti per il Port Community System, piattaforma che gestisce i flussi informativi e logistici delle merci, passeranno da 1,5 a 3 milioni di euro, e saranno 2 milioni di euro le risorse destinate alla cybersecurity. "Sono investimenti indispensabili perché i porti moderni non devono difendersi solo dai rischi fisici, ma anche da quelli digitali", spiega Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L’intelligenza artificiale sta modificando in profondità il settore marittimo-portuale. "Ritengo che l’intelligenza artificiale non serva solo a tracciare la rotta più breve, ma a prevedere i pericoli e garantire la sicurezza della navigazione. Oggi è uno strumento quotidiano per evitare tempeste e aree a rischio, incluse quelle soggette a fenomeni di pirateria. L’intelligenza artificiale non è davvero intelligente, ma è imbattibile quando si tratta di calcolare e ottimizzare. Nei grandi porti europei è già una realtà consolidata", aggiunge Paroli.

Una delle sfide più urgenti per i sistemi portuali è certamente la cybersecurity. "L’intelligenza artificiale consente di rilevare e prevenire attacchi informatici, isolando in tempo reale le aree da cui provengono minacce senza comprometterne l’operatività. Difendere i dati significa difendere la credibilità e la funzionalità del porto, asset strategico internazionale; un porto sicuro è attrattivo. A Genova 30 corsi d’acqua riversano sedimenti nei bacini durante le piogge intense, riducendo i fondali e ostacolando la navigazione. Grazie a modelli predittivi, sarà possibile individuare in anticipo le aree di accumulo e intervenire tempestivamente, rendendo più efficienti le operazioni di dragaggio e tutela ambientale", dice ancora Paroli.

Sul fronte della sicurezza fisica, per esempio sono sempre più utilizzati i droni come sentinelle aeree, capaci di monitorare per ore le aree sensibili e segnalare in tempo reale eventuali anomalie. Ma non vanno sottostimati i rischi degli algoritmi intelligenti nemmeno in questo settore "L’intelligenza artificiale tende ad assecondare chi la interroga, per non deludere può anche inventare documenti falsi: un rischio enorme se non c’è controllo umano. È fondamentale che le valutazioni prodotte da questi sistemi siano realmente affidabili, dunque, dobbiamo continuare a far lavorare i nostri neuroni. L’intelligenza artificiale può rispondere in pochi secondi, ma può anche creare problemi enormi se non è guidata dall’uomo. Il futuro dei porti e delle infrastrutture deve restare fondato sull’intelligenza umana, verificata e responsabile", conclude Paroli.

Per Mario Zanetti, delegato di Confindustria per l’economia del mare, Presidente di Confitarma e Amministratore Delegato di Costa Crociere, "il link fra l’intelligenza artificiale e la Blue Economy è assodato, non è un tema del futuro, ma già oggi pilastro strategico per le aziende, opportunità concreta per lo sviluppo dell’economia del mare. L’intelligenza artificiale può liberare capacità nuove e finora inespresse nella Blue Economy, la quale con la sua natura trasversale è il contesto perfetto per applicare la trasformazione".