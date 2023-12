L’agroalimentare tipico. I perché della crescita

L’agroalimentare tipico è uno dei settori strategici per l’economia italiana, come testimoniano i dati di export, in continua costante crescita e l’appeal che il food e il beverage made in Italy hanno nel mondo. Per questo, anche il comparto bancario e finanziario deve essere sempre più attento per accompagnare nel futuro gli imprenditori delle eccellenze italiane. È quanto sottolinea con la propria presenza Oliviero Giacomo Falconi, responsabile del Servizio Agri Banking BPER Banca, tra i protagonisti dell’evento di oggi.