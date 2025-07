"L’agrivoltaico?. Elemento chiave per raggiungere nuovi obiettivi"

L’AGRIVOLTAICO si conferma come uno dei settori più promettenti per la transizione energetica italiana, capace di generare valore condiviso tra agricoltura, ambiente ed economia. Nel nostro Paese l’agrivoltaico rappresenta un possibile vettore cardine per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica: il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) fissa l’obiettivo di 42 GW da fotovoltaico al 2030, e i progetti in fase di autorizzazione dichiarati agrivoltaici ammontano a ben 53 GW. Di questi, stando ai dati raccolti da Althesys per AIAS, circa 7,75 GW sarebbero ascrivibili a sistemi avanzati o elevati che consentono la coesistenza tra produzione agricola ed energia solare.

Un importante contributo all’agrivoltaico avanzato arriva dal bando Pnrr del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). A inizio dicembre 2024, sono stati pubblicati i risultati dell’asta per l’agrivoltaico avanzato. In totale, considerando i progetti rientranti nei registri e quelli che hanno partecipato alle aste, sono stati ammessi 540 progetti, per una capacità complessiva di 1,5 GW. Tuttavia, il numero di progetti che hanno ottenuto accesso ai fondi potrebbe essere significativamente più alto rispetto a quelli che verranno effettivamente realizzati. Le principali difficoltà rilevate da AIAS e dagli operatori di settore riguardano le complessità burocratiche troppo stringenti rispetto alle tempistiche per assolverle.

Il Decreto Agrivoltaico che dà attuazione al bando, in ogni caso, è finalizzato alla realizzazione di almeno 1,04 GW di nuovi impianti. Pertanto, il ministero ha disposto a fine marzo la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Nel corso dell’evento ’Agrivoltaico sostenibile: verso il valore condiviso’ organizzato e tenuto da AIAS, è stato illustrato anche lo scenario economico al 2030 delineato da Althesys con benefici stimati in 11,8 miliardi di euro e la creazione di circa 19.000 posti di lavoro stabili. I potenziali benefici per il sistema Italia sono strutturati su diversi livelli: 6,6 miliardi di euro in valore aggiunto diretto, 2,9 miliardi in effetti sull’indotto economico e 2,3 miliardi in vantaggi ambientali. Il settore agricolo in particolare ne uscirebbe fortemente rafforzato, con ritorni cumulati stimati in 4,6 miliardi di euro su un arco temporale di 35 anni. Per accompagnare questa crescita con criteri di sostenibilità, AIAS ha presentato, in collaborazione con RINA, la nuova Certificazione Agrivoltaico Sostenibile (AS). La certificazione volontaria si basa su quattro ambiti: agricoltura, tecnologia, paesaggio e sicurezza.

Secondo Giancarlo Ghidesi, vicepresidente Aias, la certificazione è uno strumento utile per supportare operatori, decisori politici e pubblica amministrazione a valorizzare i progetti che rispettano i criteri ambientali, sociali ed economici, e sono in armonia con il paesaggio. L’adozione diffusa dei sistemi agrivoltaici passa anche dalla consapevolezza collettiva. Tuttavia, la transizione energetica non è ancora percepita come un’urgenza sociale e, in quest’ottica, serve un cambio culturale che renda l’energia rinnovabile una priorità condivisa. L’agrivoltaico, con la sua capacità di generare benefici ambientali e sociali oltre che economici, si candida a diventare un simbolo di questa trasformazione. L’Italia, grazie a un patrimonio agricolo e paesaggistico unico, ha tutte le carte in regola per diventare un laboratorio europeo di innovazione sostenibile. Nel quadro delle iniziative per promuovere una cultura dell’agrivoltaico condivisa e consapevole, AIAS ha avviato il “Convivio Agrivoltaico”, un tour esperienziale tra impianti virtuosi che coniuga formazione e partecipazione. La prima tappa si è svolta il 12 aprile presso l’Hub agrivoltaico di Scalea (CS), realizzato da EF Solare Italia in collaborazione con Le Greenhouse e Set Energie. Durante l’evento, studenti del corso in Fonti Energetiche Rinnovabili per l’Edilizia e il Paesaggio dell’Università Federico II di Napoli hanno partecipato a lezioni sul campo e laboratori interdisciplinari, riflettendo su come l’agrivoltaico possa contribuire alla transizione ecologica e alla progettazione sostenibile. Il convivio ha previsto anche un momento di networking e una sessione di scenario planning con stakeholder locali, associazioni, agricoltori e imprese, dove sono emerse sfide e prospettive per integrare l’agrivoltaico nei contesti territoriali.

In particolare, il laboratorio ’A scuola di agrivoltore’ ha introdotto i partecipanti a una nuova figura professionale emergente. L’agrivoltore è colui che opera all’intersezione tra coltivazione e gestione degli impianti solari, garantendo l’equilibrio tra produttività agricola, efficienza energetica e salvaguardia del paesaggio. Un profilo nuovo che coniuga competenze tecniche, agronomiche e ambientali, che può diventare centrale nella progettazione sostenibile dei territori.

L’iniziativa ha rappresentato una comunione di interessi territoriali e comunitari alla ricerca di un immaginario che possa rappresentare un futuro desiderabile e condiviso che trova riflesso nei segni del paesaggio. I sistemi agrivoltaici stanno vivendo un’importante fase di maturazione. Anche a livello istituzionale iniziano a essere riconosciuti come tecnologie chiave per coniugare e perseguire esigenze sociali, energetiche ed economiche. I prossimi nodi da sciogliere per favorirne una più lineare e consapevole diffusione sono un’ulteriore evoluzione della normativa a vantaggio della chiarezza per l’implementazione dei sistemi e l’individuazione di definizioni opportune a distinguere il valore dei progetti. In quest’ottica si inserisce il lavoro di Aias e la Certfificazione AS che abbiamo elaborato insieme a RINA.

* Presidente AIAS e Senior researcher di Enea