L’agricoltura punta sul futuro: nuovi obiettivi e opportunità

DOPO IL SUCCESSO delle precedenti tappe di Bologna e Firenze, il Festival Agrofutura arriva a Cesena giovedì 26 giugno per un evento all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini, con l’obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell’agroalimentare italiano. Giovedì, il Festival Agrofutura arriverà a Cesena, cuore della Romagna agroalimentare, con un appuntamento speciale dedicato alla connessione tra agricoltura, turismo e sostenibilità, protagonisti della trasformazione economica e culturale del territorio.

L’incontro, dal titolo ’Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna’, si svolgerà nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana (Piazza Maurizio Bufalini, 1) e offrirà uno spazio di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e operatori del settore, per valorizzare il modello emiliano-romagnolo e cogliere nuove opportunità di sviluppo. Un vero e proprio viaggio nelle sfide dell’agricoltura, presenti e future, per volgere insieme lo sguardo verso obiettivi, strategie e nuove visioni.

Ad aprire i lavori, giovedì alle 18, sarà il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, a cui poi seguirà un primo panel dedicato alle eccellenze agroalimentari della Romagna, che punterà i riflettori su impatti e opportunità. Saranno presenti Bruno Piraccini, Presidente Orogel, Marco Lazzari, Responsabile Agribusiness di BPER Banca, Massimiliano Petracci, Responsabile U.O. sede di Cesena, DISTAL – Università di Bologna. Ma non è finita qui: nel corso dell’incontro, prenderà il via il panel ’Il Turismo Enogastronomico come Motore di Sviluppo’ che vedrà la presenza di Federico Facciani, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena e Andrea Gianotti, coordinatore del corso di laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia, DISTAL - Università di Bologna.

L’evento ha come main partner BPER Banca e come partner Amadori, Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Green Design Partner è O2Farm. L’ingresso è libero e aperto a tutti: cittadini, professionisti, studenti, curiosi potranno scoprire da vicino come cambia l’agricoltura e come possiamo contribuire, ogni giorno, a costruire un sistema alimentare più giusto, sano e sostenibile. L’iniziativa, infatti, è pensata per coinvolgere e dare spazio a chi ogni giorno costruisce valore nel settore agroalimentare. Dagli agricoltori, imprenditori, istituzioni, scienziati, startupper, fino agli chef, giovani e comunità locali, veri e propri protagonisti di questo viaggio.