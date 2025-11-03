La vita delle borse si allunga grazie al ritorno dei prodotti usati

L’AZIENDA VALENTINO ORLANDI può essere considerata un vero e proprio modello di impresa in grado di coniugare al meglio il cosiddetto "saper fare" dell’artigianalità marchigiana con le più interessanti evoluzioni del designer. Un mix che ha permesso all’azienda nei suo oltre quarant’anni di vita di conquistare importanti spazi commerciali nell’alta moda in Italia e all’estero. "La storia della Valentino Orlandi – spiega Francesca Orlandi (nella foto in alto) – parte da lontano. Proprio quest’anno festeggiamo i 50 anni di attività, e coincide con quella della mia famiglia. Mio padre, originario di Corridonia dove ancora oggi abbiamo la nostra sede, nasce come tagliatore e modellista di scarpe in quel distretto della pelle che fa della regione Marche un punto di riferimento per il mondo intero. Coniugando tradizione e innovazione imprenditoriale pensò di affiancare il mercato della calzatura con quello nascente delle borse da donna. Così, nel 1975, fonda insieme a mia madre la nostra azienda reinventandosi produttore di borse. Conoscendo alla perfezione la materia prima e con un ampio mercato a disposizione ha saputo affermarsi nel tempo, diventando uno dei marchi più prestigiosi di borse Made in Italy. Poi, nei primi anni Duemila, siamo entrate in azienda anche io e mia sorella Cristina attuando felicemente quel cambio generazionale che rappresenta un vero e proprio momento di crisi per molte aziende. Oggi la nostra famiglia è più unita che mai e forse è proprio questo uno dei punti di forza della Valentino Orlandi, dove l’attenzione al prodotto si coniuga con una forte passione per il lavoro e con un continuo sostegno reciproco".

Quali sono le strategie che caratterizzeranno lo sviluppo nei prossimi anni?

"Il tema dello sviluppo è qualcosa di innato nel DNA della Valentino Orlandi. Mio padre, con lungimiranza e ambizione, ha costantemente investito per la protezione del marchio in ogni sua possibile declinazione. Fin dai primissimi modelli, ideati e realizzati nel garage della sua abitazione, ha sempre guardato lontano, immaginando lo sviluppo di altri mercati e attività. Nel 1983 era già in Giappone e Russia e nello stesso anno inaugurò il nostro Ricamificio, pioniere nelle Marche, creando un’attività parallela attraverso cui ancora oggi serviamo moltissime altre aziende. L’idea di costante sviluppo è quindi per noi uno dei temi centrali, con progetti che raccontano un’evoluzione coerente ma ambiziosa, che rafforzano l’identità del brand e ne ampliano l’universo. Da qualche anno, attraverso importanti partnership, abbiamo lanciato il Valentino Orlandi Total look, una linea di abbigliamento e lifestyle in armonia con le nostre borse. Inoltre, a fine 2025, aprirà in una nota località turistica il primo Valentino Orlandi Caffè, un luogo esperienziale in cui vivere il brand a 360 gradi, affinché il nostro acquirente sia in grado di sposare sempre più i valori che ci contraddistinguono. A breve riapriremo anche lo showroom di Milano che durante il Covid avevamo deciso di chiudere. Sul fronte produttivo abbiamo acquisito dei macchinari di ultima generazione con cui aumentare i volumi e, allo stesso tempo, assistere le fasi più complesse e delicate della lavorazione. Questo, oltre a permetterci di aumentare la velocità di produzione e quindi le quantità in generale, ha un forte impatto positivo sul lavoro dei nostri operatori alleggerendoli delle fasi più faticose".

Quali sono i mercati che caratterizzano i vostri programmi di export?

"Tra gli aspetti legati allo sviluppo c’è anche il progetto di avanzare in una nuova fase di espansione commerciale. Vogliamo consolidare il mercato americano, nonostante le difficoltà dovute ai dazi e alle incertezze. Per questo abbiamo messo in atto precise strategie commerciali che ci permettono di continuare a presidiare il mercato. Oltre agli Stati Uniti siamo in crescita in Africa, in particolare in Nigeria, Congo e Ghana, e in Turchia. Altri mercati di riferimento sono il Medio Oriente e il Giappone. In tutti questi paesi il nostro successo è dato dalla qualità del prodotto che andiamo a presentare. Il prezzo elevato è dato non da campagne pubblicitarie milionarie o dall’ingaggio di super testimonial, ma piuttosto da un alto valore intrinseco del prodotto dovuto alla qualità della materia prima e delle minuziose lavorazioni. Nel mondo del fast fashion, in cui i prodotti non durano nemmeno una stagione, le borse della Valentino Orlandi sono in grado di resistere per decenni e di affiancare una donna anche per tutta la vita. La nostra migliore pubblicità è la qualità indiscussa e riconosciuta dei nostri prodotti".

Come riuscite a coniugare lo sviluppo aziendale con i temi della sostenibilità?

"La sviluppiamo in due modi distinti. Il primo è l’abbattimento dei consumi energetici. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico di ultima generazione con grandi batterie di accumulo che ci permettono di essere energicamente autosufficienti per gran parte dell’anno e di fornire energia al nostro territorio attraverso la comunità energetica. Il secondo aspetto riguarda il prodotto. Un prodotto per dirsi sostenibile deve essere in grado di durare nel tempo mantenendo le sue funzioni e la sua integrità. In passato abbiamo fatto degli studi di settore e realizzatro borse con materiali innovativi ma poi abbiamo compreso che la vera sostenibilità è produrre una borsa che, a distanza di 20 o 30 anni, sia ancora bella, attuale e utilizzabile. Questo si definisce "Costo del Ciclo di Vita" di un prodotto e sarà parte di un progetto che stiamo sviluppando. L’intenzione è potenziare l’assistenza al cliente per rendere infinito il prodotto attraverso la sua riparazione e rigenerazione. Vogliamo trasmettere l’idea di durabilità e di qualità, come che contraddistinguono l’eccellenza del vero Made in Italy".