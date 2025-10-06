La tecnologia per prevedere il futuro della moda

SCANSIONARE I SOCIAL per capire le tendenze della moda, dal colore al modello analizzando le immagini più richieste e i colori di tendenza. Il sistema ideato consiste in un framework innovativo, che mira a sfruttare tecniche di deep learning per automatizzare diversi task, con l’obiettivo finale di generare un’analisi automatica dei dati rilevanti presi da Instagram e, raccogliendo tali dati, prevedere le tendenze future nel campo della moda e assistere i creativi e i designer nel loro processo decisionale. Questo consente di valutare, confrontare e prevedere le tendenze nelle città più alla moda, da Parigi a New York, da Milano a Londra o a Tokyo, con l’obiettivo di supportare gli esperti di moda nella creazione di nuove collezioni che corrispondano ai gusti dei clienti di una specifica area. VRAI lab (acronimo di Vision Robotics & Artificial Intelligence) crea l’algoritmo per fare tutto questo ‘tagliando’ in base alle esigenze del cliente. VRAI Lab è un laboratorio di ricerca multidisciplinare che raggruppa ricercatrici e ricercatori provenienti da differenti università e collabora con vari centri di ricerca nazionali e internazionali: l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Macerata, l’Università di Chieti Pescara, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il CRISP dell’Università di Milano Bicocca, il Politecnico di Torino e il Center for Design della Northeastern University di Boston. È attivo su numerosi fronti progettuali finanziati dai principali programmi di ricerca comunitari, nazionali e regionali.

Il Vrai Lab, che vede al lavoro un cinquantina di ricercatori, vanta collaborazioni con realtà aziendali – nazionali ed internazionali – occupandosi di progetti di ricerca applicata. Le aree di ricerca del Vrai Lab spaziano dall’Industria 4.0 alla salute, fino all’agricoltura 4.0, il settore del Fashion & Retail, Social Media Analysis e le digital humanities. Peraltro, il laboratorio, da diversi anni, è coinvolto in attività di ricerca e progetti di trasferimento tecnologico che fanno uso di droni come multi-rotore e ala fissa. Co-director del VRAI è Emanuele Frontoni (nella foto in basso), professore associato di Fondamenti di Informatica e Computer Vision all’università Politecnica delle Marche, uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale in Italia e nella lista "World’s top 2% scientists" degli scienziati più citati al mondo della Standford University. Tra le case history di cui si è occupato negli ultimi anni il settore fashion del VRAI, coordinato dalla Professoressa Marina Paolanti, si segnalano quelle con Loro Piana Luxottica, Tod’s e Ferragamo, i cui risultati ottenuti dimostrano un impatto estremamente positivo sul fronte delle ricadute di competitività portate dall’AI. L’ultimo dei progetti in corso si chiama CappellAI e mette insieme le aziende del distretto del cappello di Montappone, nelle Marche, per sperimentare un nuovo approccio di collaborazione tra designer di cappelli e AI. Si basa sui moderni approcci di AI generativa e sta raccogliendo il più grande dataset di copricapi al mondo per addestrare un ambiente capace di supportare la creatività dei maestri cappellai nel disegnare le future collezioni da mettere sui mercati mondiali, dal Giappone, al nord Europa, agli Stai Uniti. Le proposte dell’algoritmo seguono tendenze e stili provenienti dal mondo dei social e geolocalizzate nei vari mercati. I maestri cappellai usano queste immagini generate come spunto per poi ideare una collezione adatta a quel particolare taget.

È il primo progetto di AI generativa al mondo in questo settore. Nel dinamico settore della moda, l’innovazione è sempre stata guidata da una fusione di tradizione e avanguardia. Nel corso degli anni, abbiamo assistito a una trasformazione radicale nel modo in cui i vestiti e gli accessori vengono disegnati, prodotti e venduti, spesso spinta dall’avanzamento tecnologico. "L’emergere dell’intelligenza artificiale – spiega Emanuele Frontoni – sta introducendo una nuova era di collaborazione, dove la creatività umana si unisce alle capacità quasi illimitate delle macchine. In questo contesto, l’AI non si impone come sostituto della creatività umana, ma piuttosto come un amplificatore di possibilità. Il settore della moda sta iniziando a impiegare l’AI non solo per ottimizzare i processi esistenti, ma anche per esplorare nuove frontiere creative".

Il potenziale dell’AI per trasformare questo settore, agendo come un catalizzatore per l’innovazione e la creatività, è immenso. "Un esempio dell’integrazione dell’Ai nel mondo della moda – aggiunge Frontoni – è la previsione delle tendenze. Grazie alla capacità di analizzare dati provenienti da social media, blog di moda, riviste e persino sfilate, gli algoritmi possono identificare in anticipo le tendenze che domineranno le stagioni future. I social media, in particolare, giocano un ruolo cruciale: piattaforme come Instagram e TikTok e generano una quantità immensa di dati visivi e testuali che, se analizzati correttamente, offrono una finestra sulle preferenze dei consumatori in tempo reale". L’AI può monitorare queste piattaforme, riconoscendo pattern, parole chiave e immagini che indicano l’ascesa di nuovi stili e il declino di altri. L’intelligenza artificiale, tuttavia, non si limita alla previsione delle tendenze, ma sta rivoluzionando anche l’esperienza di acquisto, con applicazioni come il virtual try-on. Questa tecnologia consente ai consumatori di provare virtualmente abiti e accessori utilizzando la realtà aumentata e l’elaborazione delle immagini. Grazie a una fotocamera, il software mappa il corpo dell’utente, permettendogli di vedere come i capi si adattano alla sua figura senza doversi recare fisicamente in un negozio. Questo non solo migliora l’esperienza del cliente, ma riduce anche i resi, un vantaggio significativo per i rivenditori.