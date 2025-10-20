La svolta green: tubi sostenibili per il trasporto dei fluidi

DECLINARE LA SOSTENIBILITÀ in azioni concrete per incidere fattivamente e contribuire a quel salto di qualità che ormai chiede prodotti e soluzioni non impattanti, in linea con le direttive che, a livello mondiale, aiutano e indirizzano aziende e amministrazioni nel percorso della transizione ecologica. Questo lo spirito che anima il gruppo Idrotherm 2000 SpA, di proprietà della famiglia Sartini. L’azienda leader nella produzione di tubazioni per il trasporto di acqua, gas, idrogeno e telecomunicazioni ha due stabilimenti in provincia di Lucca e uno in quella di Bergamo e oggi guarda alla ricerca, alla innovazione e alla sostenibilità come elementi nativi, propulsivi; stimolo costante alla crescita, in dialogo con le tante normative che a livello nazionale e internazionale rispondono alle sfide dell’agenda 2030.

Dall’adesione al Made green in Italy, lo schema nazionale all’interno della normativa italiana dedicata ai Cam, per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti, che – come chiarisce il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo gestisce – è "l’unica certificazione a mixare e integrare requisiti che richiedono di comunicare l’impronta ambientale dei prodotti a clienti e consumatori con requisiti che consentono l’accesso allo schema ai soli prodotti eccellenti, in grado di superare soglie di performance e, in particolare, di essere migliori del prodotto rappresentativo medio della propria categoria"; alla costante riduzione dell’impatto ambientale e la promozione di modelli di produzione sostenibili anche attraverso la valorizzazione dell’uso di materiali riciclati; all’implementazione della gamma di tubazioni Renovation VRC, specifica per la posa senza scavo e per l’intensificazione ed espansione delle tecniche trenchless, fino alla ormai nota linea di tubazioni realizzate con plastiche “verdi” della linea BS (bio sostenibili) che ha portato l’azienda a essere riconosciuta all’avanguardia nel settore a livello internazionale.

"Oggi è importante parlare di acqua: potabilità, non dispersione, qualità. Temi all’ordine del giorno anche nell’agenda delle famiglie italiane sempre più attente ad un consumo responsabile delle risorse nonché alla salute. Un tema che ci riserva importanti novità sul piano normativo", dice Giulia Sartini, Corporate Strategy Manager di Idrotherm 2000.

Con il Decreto Legislativo 102 del 19 giugno 2025, l’Italia ha infatti, finalmente, completato il recepimento della Direttiva europea 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e che si inserisce in un vero e proprio sistema per valutare e approvare materiali e oggetti che entrano in contatto con l’acqua potabile. Un oggettivo salto di qualità nella regolamentazione che chiede più tracciabilità, più attenzione alla gestione del rischio, e soprattutto criteri igienico-sanitari decisamente più rigorosi e stringenti. "Sottolineiamo l’importanza di questo passaggio – continua Sartini – che pone il grande tema dell’acqua al centro di una riflessione che sta andando ben oltre il settore specifico. Stiamo parlando dei Pfas, i composti chimici sintetici resistenti all’acqua, agli oli e al calore, utilizzati in tantissimi settori con potenziali effetti tossicologici a livello endocrino, immunitario o addirittura tumorale. La normativa – conclude la manager – che oggi li regolamenta trova totalmente in linea i prodotti Idrotherm 2000 sia nella loro formulazione standard – dato che il polietilene impiegato nella realizzazione della gamma di tubi per acquedotti, non contiene Pfas né li rilascia nell’acqua, ma anche nella linea bio – sostenibile, che include tubi green realizzati con polietilene di origine non fossile".

Eccellenza della produzione più innovativa dell’azienda è la linea di tubazioni ecosostenibili per il trasporto di fluidi in pressione per la distribuzione di acqua e gas (con tubi già installati nella rete di distribuzione nazionale del gas grazie alla prestigiosa partnership con Italgas ed altre utilities italiane) oltre che per gli scarichi, industriali e non; la gamma BS è certificata nella classe di merito A dello schema Made Green in Italy e propone tubazioni realizzate con materiali bio-based ottenuti dalla trasformazione di oli vegetali e dal riutilizzo di rifiuti della filiera agroalimentare; tubazioni che rispondono alla crescente domanda di materiali decarbonizzati, sostenibili e circolari che coniuga le stesse caratteristiche di durabilità superiore a 100 anni di vita e resistenza con i principi della sostenibilità del pianeta.

Tutti elementi che rendono l’utilizzo delle tubazioni a marchio Idrotherm 2000, in linea con lo spirito delle nuove normative finalizzate alla tutela della salute pubblica. Tra i prodotti di punta della Idrotherm 2000 un accenno è doveroso per la Divisione Corex. Brevettate già dal 1998 dal gruppo Idrotherm 2000 SpA, le anime COREX sono ormai l’alternativa nel settore tissue alle tradizionali anime in cartone. Già ampiamente utilizzato a livello internazionale il brand COREX è conosciuto ed apprezzato come la migliore soluzione per l’avvolgimento delle bobine grazie alle sue alte performances in termini di durabilità (ha un utilizzo duraturo 180 cicli di avvolgimento rispetto alla media del settore di 6-8 di un’anima in cartone), logistica, efficienza, offrendo ampi benefici economici ed ambientali e rappresentando una soluzione che, confrontata in termini di premialità con l’omologo in cartone offre vantaggi misurabili in termini di robustezza, durabilità e riuso.