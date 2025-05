La svolta di Tinexta: hub per far crescere le pmi

GRAZIE A UN PIANO DI ESPANSIONE con nove acquisizioni in cinque anni, ha esteso la propria presenza anche a livello internazionale e si candida a diventare un punto di riferimento a 360 gradi per lo sviluppo delle imprese. Il cambio del nome da Warrant Hub a Tinexta Innovation Hub è solo l’approdo di un processo che guarda al futuro e che coinvolge l’intero gruppo Tinexta oggi presente in 12 Paesi con oltre 3.000 professionisti altamente specializzati, ricavi a fine 2024 superiori ai 455 milioni di euro e un Ebitda pari a 111 milioni. Il rebranding mira a rafforzare l’identità del Gruppo – guidato dall’ad Pier Andrea Chevallard (nella foto a sinistra) – migliorando la coerenza e la riconoscibilità dell’offerta nei mercati chiave, sia in Italia sia all’estero. Sono cinque le denominazioni operative che riflettono la nuova architettura del marchio: Tinexta Infocert, Tinexta Cyber, Tinexta Innovation Hub (nuovo nome di Warrant Hub), Tinexta Visura e Tinexta Defence. Il progetto denominato "One Group, One Brand", introduce anche un sistema di identità visiva completamente rinnovato, con logotipo, palette cromatica e carattere tipografico disegnati per esprimere al meglio il posizionamento strategico del Gruppo nei settori cruciali della trasformazione digitale, della cybersecurity e dell’innovazione tecnologica.

Il cambiamento arriva in un momento storico in cui la domanda di soluzioni digitali integrate e servizi a elevato contenuto tecnologico è in costante crescita, spinta dalla necessità per le imprese di innovare modelli di business, rafforzare la resilienza operativa e accelerare il proprio percorso verso la sostenibilità e la competitività internazionale. All’interno di questo quadro, la trasformazione più significativa riguarda proprio la controllata Warrant Hub, storica realtà della finanza agevolata, che cambia nome e diventa Tinexta Innovation Hub. Questa trasformazione rappresenta la naturale evoluzione di un’azienda che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale. Il nuovo nome riflette un’evoluzione sostanziale. Partendo da società focalizzata sulla finanza agevolata, Tinexta Innovation Hub si configura oggi come il polo del Gruppo dedicato allo sviluppo delle imprese, con tre macroaree strategiche. La prima è digital & innovation, che racchiude le competenze tecnologiche sviluppate e acquisite nel tempo. Tinexta Innovation Hub accompagna le imprese nei processi di digitalizzazione e innovazione, con soluzioni che spaziano dall’intelligenza artificiale all’Industria 4.0, dalla gestione della proprietà intellettuale alla digitalizzazione dei processi produttivi. Un esempio è Tentacle, progetto europeo da 7,5 milioni di euro nel campo della medicina rigenerativa. Avviato a inizio 2025, mira a sviluppare una stampante 4D per rigenerare il tessuto colorettale nei pazienti affetti da colite ulcerosa e Fap (poliposi adenomatosa familiare), evitando interventi chirurgici invasivi.

Il progetto, che coinvolge 10 partner internazionali, è coordinato dall’Università di Würzburg e vede Tinexta Innovation Hub nel ruolo di project manager, con la filiale belga Bewarrant responsabile della comunicazione scientifica. La seconda area è sustainability, in cui Tinexta Innovation Hub supporta le aziende nella transizione ecologica e nell’adozione di strategie Esg. Tra i progetti più rilevanti rientra il finanziamento da 4,4 milioni ottenuto da Avicola Alimentare Monteverde di Rovato (Brescia), storico operatore del settore avicolo, grazie alla consulenza strategica di Tinexta Innovation Hub. Il progetto, sostenuto dai fondi del Pnrr, prevede l’ampliamento del sito produttivo e la creazione di cinque nuove linee di produzione innovative e sostenibili. Sul fronte formativo, la società ha anche ottenuto l’accreditamento come ente di formazione dalla Regione Lombardia, ed è stata inserita tra i soggetti qualificati di Fondimpresa, consolidando il proprio ruolo nell’erogazione di percorsi formativi su misura in ambiti come digital product management, cybersecurity e proprietà intellettuale. Il terzo pilastro è rappresentato da export & digital marketing, area in cui Tinexta Innovation Hub mette a disposizione figure specializzate come i temporary export specialist per supportare le pmi nei processi di internazionalizzazione. Un esempio di successo è quello di Italpizza, tra i principali produttori mondiali di pizze surgelate, che ha intrapreso un importante piano di espansione sul mercato francese. Supportata da Tinexta Innovation Hub, l’azienda ha ottenuto finanziamenti da Simest per l’apertura di una sede commerciale in Francia, avviando una strategia articolata che ha incluso campagne marketing, sviluppo dei canali digitali e posizionamento nei punti vendita. Il risultato è stata una copertura distributiva del 50% nei supermercati francesi già nel primo anno. Forte di questi risultati, Italpizza ha compiuto un ulteriore passo, acquisendo nel 2024 uno stabilimento produttivo a Caudry, nella regione dell’Hauts-de-France, destinato alla produzione per il segmento private label e con un piano di assunzioni di oltre 100 persone entro il 2028. "Il nuovo posizionamento di Tinexta e la nascita di Tinexta Innovation Hub – spiega Fiorenzo Bellelli (nella foto sopra), fondatore e ceo della divisione - riflettono l’evoluzione in atto nel tessuto imprenditoriale italiano, sempre più orientato a ripensare modelli di sviluppo e strategie per affrontare le grandi transizioni digitale ed ecologica. In un contesto economico complesso, che premia visione strategica e capacità di adattamento, la consulenza si afferma come leva cruciale per una crescita sostenibile, capace di generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale".