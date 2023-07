La super batteria impiega i quanti e sostituirà la pila di Volta

SI CHIAMA PLANCKIAN, ed è una startup italiana impegnata nello sviluppo del concept tecnologico della batteria quantistica, nuova classe di dispositivi in grado di sfruttare gli effetti fisici quantistici per gestire in maniera più efficiente l’energia. L’idea, che ha raccolto un round di investimento pre-seed da oltre 2,7 milioni di euro, è nata da un gruppo di giovani imprenditori, che hanno fatto squadra con altri.

Il progetto è infatti guidato da Eureka! Fund I – Technology Transfer, gestito da Eureka! Venture, e partecipato dal fondo Tech4Planet, gestito da Cdp Venture Capital, ed Exor Ventures. Planckian è il primo spin-off congiunto dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, che ha offerto un contributo pionieristico allo sviluppo di questo campo di ricerca, a partire dalla definizione di primi modelli di dispositivi a stato solido per la gestione dell’energia governati dalle leggi della meccanica quantistica. Le attività di sviluppo sono guidate da Marco Polini e Vittorio Giovannetti (nella foto in alto il primo e il secondo da sinistra), esperti di fisica della materia condensata e teoria quantistica dell’informazione. Le batterie quantistiche sono una nuova classe di dispositivi in grado di sfruttare gli effetti fisici quantistici per gestire in maniera radicalmente più efficiente l’energia.

La leadership scientifica di Planckian ha offerto un contributo pioneristico allo sviluppo di questo campo di ricerca, a partire dalla definizione di primi modelli di dispositivi a stato solido per la gestione dell’energia governati dalle leggi della meccanica quantistica. Nata sulla scorta di tali risultati e facendo leva su una combinazione unica di competenze nel campo della scienza dei materiali e dell’informazione quantistica, Planckian ha l’ambizione di espandere i confini della rivoluzione quantistica attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative per il controllo dell’energia basate su architetture di qubit. I qubit sono le unità fondamentali delle tecnologie quantistiche. Identificano particelle e sistemi fisici (come gli atomi), con due stati distinti e caratterizzati da comportamenti peculiari in forza della loro natura quanto-meccanica. Agli stati dei qubit sono solitamente associati due livelli energetici, uno a bassa energia e uno ad alta energia. Nell’architettura di Planckian gli effetti quantistici possono essere sfruttati affinché i qubit raggiungano il livello di massima energia in maniera collettiva e in un arco di tempo che, in maniera contro-intuitiva, diminuisce all’aumentare del loro numero e quindi dell’energia gestita.

È il primo passo di un lungo percorso verso lo sviluppo di tecnologie per la gestione dell’energia più efficienti e a ridotto impatto ambientale. "Nel corso degli ultimi anni è cresciuto l’interesse ad esplorare nuove frontiere della fisica quantistica, in particolare nel campo della cosiddetta termodinamica quantistica e dello studio delle proprietà non-convenzionali di alcuni materiali. Planckian rappresenta, ad oggi, il primo e unico tentativo di utilizzare le conoscenze maturate in questi campi per sviluppare tecnologie per la gestione dell’energia in grado di sfruttare le proprietà uniche della meccanica quantistica", sottolinea Marco Polini, Co-founder di Planckian. E Vittorio Giovannetti, Executive Scientific Advisor e Co-founder di Planckian aggiunge "Consideriamo questa una sfida stimolante e ambiziosa, per la quale siamo felici di poter contare sul sostegno di una forte comunità di scienziati e innovatori attiva in tutto il mondo".

"Planckian è il risultato di un lungo e articolato percorso di ricerca che pone le basi per lo sviluppo di un nuovo capitolo nel campo delle tecnologie quantistiche", dichiara Michele Dallari, Ceo di Planckian (nella foto in alto il primo da destra). Quali saranno a breve le applicazioni di questa innovativa ricerca lo spiega Massimo Gentili, Partner di Eureka! Fund: "Le moderne tecniche di nanofabbricazione permettono di miniaturizzare dispositivi e sistemi al punto tale che i loro regimi di funzionamento seguono le regole dettate dalla meccanica quantistica.

Nel regime quantistico fenomeni come la coerenza e l’entanglement abilitano nuove applicazioni, come ad esempio il quantum computing e il quantum sensing. Planckian, coniugando la meccanica quantistica con la termodinamica, aprirà un nuovo approccio al controllo degli atomi artificiali alla base di diverse applicazioni nel settore delle tecnologie quantistiche".

"L’obiettivo con cui abbiamo lanciato Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico interamente dedicato a finanziare le migliori idee nate in laboratorio in materia di Sostenibilità ambientale, è proprio quello di stimolare i ricercatori, come nel caso di Planckian, a trasformare le proprie intuizioni in startup di successo", commenta Claudia Pingue, Responsabile fondo Technology Transfer di Cdp Venture Capital Sgr. Planckian rappresenta un unicum nella sua area di ricerca: ci lavora infatti un team di scienziati dal background internazionale che sviluppa un nuovo paradigma tecnologico che coniuga una gestione efficiente dell’energia, con nuove modalità di controllo dei sistemi fisici alla base delle attuali tecnologie quantistiche.