La startup Slurpy e quella ricetta di gelato per cani a uso veterinario

L’AVVENTURA INIZIA NEL 2006, quando Francesco Mattei, fondatore di Slurpy, apre la Dog Beach di San Vincenzo. Mattei ora ha dato vita a una start up innovativa per realizzare un fito-gelato per cani ad uso veterinario. La società ha sede sede a San Vincenzo e con unità produttiva che sarà realizzata a Venturina Terme, è un progetto innovativo. Nel 2020, nasce la Sly.G.e.f.Ild Italia Srl, con l’ingresso di Erica Cremonesini come co-fondatrice. Francesco ed Erica (nella foto in alto) guidano lo sviluppo scientifico del prodotto con il supporto di un team multidisciplinare, coordinato dalla dottoressa Alessia Candellone, esperta di nutrizione veterinaria e Michele Rototolo esperto tecnologo alimentare specializzato in tecniche di produzione Industriale e artigianale applicate alla gelateria. "La nostra missione – spiega Francesco Mattei – è risolvere un problema comune a molti cani, come colpi di calore, disidratazione e disturbi articolari, problemi gastrointestinali e dermatologici, offrendo un’alternativa sana e gustosa ai tradizionali snack industriali. A differenza dei normali gelati o snack per cani, Slurpy è arricchito con ingredienti fitoterapici che apportano benefici funzionali specifici: supporto alle articolazioni, riduzione dello stress, miglioramento della digestione e del manto, idratazione ottimale. La caratteristica più interessante di Slurpy è la sua unicità: è il primo gelato certificato per uso veterinario, sviluppato da un team di esperti in nutrizione animale e tecnologie alimentari. Ogni ricetta è studiata per essere sicura, naturale e benefica, senza latte, zuccheri artificiali o conservanti. Slurpy ha completato oltre 5 anni di ricerca e sviluppo. Un brevetto che ha ottenuto il massimo del punteggio come innovazione dal Ministero delle imprese e del Made in Italy". "Slurpy – ricorda Francesco Mattei – è il primo gelato a uso veterinario in Italia, un prodotto che unisce gusto, digeribilità e benefici per la salute, posizionandosi come un’innovazione assoluta nel settore del pet food. Le sue formulazioni uniche combinano appetibilità (93% riscontrata dai test), digeribilità, capacità rinfrescanti e proprietà fitoterapiche, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) tramite il rapporto di Valutazione redatto il 18122024 ha attribuito a Slurpy il massimo del punteggio per Innovazione come “Attività Inventiva”e “Applicazione Industriale” riconoscendo in Slurpy un prodotto veterinario unico e rivoluzionario nel Mondo" E non finisce qui. Perché Francesco Mattei mette in evidenza che "i gelati Slurpy sono stati sviluppati da un team composto da medici veterinari specializzati in nutrizione e gastroenterologia veterinaria capitanati dalla dottoressa Alessia Candellone e da uno dei più importanti tecnologi alimentari specializzati in tecniche di gelateria Michele Rotolo. Ogni ingrediente è stato selezionato con cura per garantire la massima qualità e sicurezza, assicurando che i nostri amici a quattro zampe possano godere di un prodotto sicuro e benefico". Inoltre, sempre secondo i fondatori della start up, il settore promette ottimi sviluppi dal punto di vista economico. "La domanda in crescita – dicono – negli ultimi anni, la richiesta di prodotti pensati specificatamente per il benessere dei cani, considerati come membri della famiglia a tutti gli effetti, è costantemente aumentata. Slurpy risponde efficacemente a questa domanda offrendo un prodotto a base di ingredienti naturali, senza sostanze chimiche, perfetto anche in presenza di intolleranze o nel recupero post-operatorio. Il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di tutti i cani, garantendo loro un benessere superiore. E poi c’è il programma Charity: una parte dei fondi raccolti sarà destinata a progetti educativi, di pet therapy e a sostegno di animali in difficoltà. Slurpy crede fermamente nel potere del benessere animale e nella necessità di supportare organizzazioni che lavorano per migliorare la vita degli animali bisognosi. Investire in Slurpy significa non solo sostenere un prodotto innovativo, ma anche contribuire a un futuro più giusto e sostenibile per tutti gli animali". Ogni ricetta di Slurpy è stata sviluppata per rispondere a specifiche esigenze fisiologiche: supporta la salute intestinale, migliora il benessere dermatologico, aiuta a ridurre lo stress, favorisce il benessere articolare e contribuisce all’idratazione, E’ ideale per l’estate o dopo attività fisica. Slurpy infatti è il primo gelato veterinario certificato in Europa. Ogni ricetta è stata sviluppata da esperti in nutrizione animale e testata scientificamente per garantire sicurezza, appetibilità e benefici reali. Abbiamo creato rewards esclusivi in base all’importo investito e alla tipologia di investitore: sconti sulle quote societarie (20% in pre-crowdfunding, 10% dopo). vantaggi fiscali (detrazione Irpef o deduzione Ires del 30%), premi speciali come il "Slurpy Ambassador Kit", sconti sugli ordini, accesso a eventi esclusivi e persino prodotti personalizzati per i grandi investitori. Chi volesse saperne di più può contattare Francesco Mattei, fondatore di Slurpy. �� Email: [email protected] Telefono 392-6904181.