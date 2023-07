La solidità di Credem a portata di giovani e famiglie

UN RIDISEGNO DEL RETAIL BANKING che viaggia in equilibrio tra l’human e il digital. Ovvero salvaguardando il fondamentale aspetto del rapporto personale e fisico con i propri clienti aggiungendo e ampliando tutto ciò che possono fornire le nuove tecnologie. Il ridisegno è quello annunciato da Credem con il lancio di un nuovo modello di servizio per i clienti privati.

Da dove è nata l’esigenza di trasformazione del retail del gruppo bancario che ha la sede principale a Reggio Emilia?

"Credem – risponde Maurizio Giglioli, Chief Marketing Officer Credem Banca (nella foto sopra) – è una banca molto solida, capitalizzata, con un eccellente profilo di rischio ed elevati standard di servizio contenuti nella promessa di “Wellbanking“; alle spalle c’è un gruppo diversificato, capital light, che si è dimostrato resiliente e redditizio anche in contesti avversi di mercato. La revisione del modello di servizio retail vuole avvicinare la banca ai nuovi stili di vita della popolazione italiana, rendendola ancora più attrattiva per famiglie, giovani ed imprese".

A che cosa si ispira questo modello di servizio?

"Il post Covid ci ha consegnato un mondo in cui la tecnologia entra nel profondo quotidiano di ognuno di noi, in cui però emerge un bisogno forte di empatia e relazioni umane. Non crediamo in un modello di banca solo on line o solo off line, perché la vita delle persone si muove e si muoverà nella ricerca di un equilibrio costante fra queste due dimensioni".

Quindi?

"Crediamo di poter offrire una banca “on life“ con la vita dei nostri clienti, offrendo tecnologia digitale e servizi self per la vita di ogni giorno, ma relazioni umane, profonde e professionali sempre disponibili per le scelte importanti della vita. Ogni cliente ha gratuitamente a disposizione un consulente, può sceglierlo presso una filiale vicino a casa o in una remota con cui interagire in videoconferenza. Questo modello omnicanale, human e digital, ci consentirà di uscire dalle 600 piazze circa in cui siamo presenti con le nostre filiali e portare il “Wellbanking“ di Credem a tutto il territorio nazionale, con una forte discontinuità rispetto al nostro attuale mercato di riferimento".

Che cosa vedranno i clienti in termini di offerta?

"I nuovi clienti potranno accedere a Credem Banca col nuovo conto Credem Link, conto a canone zero, una App, la carta di debito internazionale che abilita prelievi atm, nonché pagamenti digitali in e-commerce e tramite wallet. Pensando ai risparmi delle famiglie, invece, con Deposito Più offriamo un tasso del 4% lordo per nove mesi, durante i quali un consulente personale gratuito aiuterà le famiglie a impostare un modello professionale di pianificazione del risparmio grazie all’intelligenza artificiale di Weplas e alla ricca offerta di soluzioni di investimento. Infine pensando ai progetti delle famiglie abbiamo lanciato on line il Prestito Credem Link. Per i nostri clienti porteremo sulla App un set di prestiti già approvati che cambieranno radicalmente la customer experience dei prestiti alle famiglie, i prestiti non dovranno più essere “richiesti“ alla banca, ma si potrà accedere ad essi da uno scaffale: la nostra App".

Quello della casa è un problema complesso per le famiglie, avete pensato a una risposta anche per questo bisogno?

"Comprare casa è effettivamente sempre più complesso, serve orientarsi tra i tassi dei mutui, l’andamento dei prezzi degli immobili e più recentemente tra i rischi legati alla classificazione energetica degli immobili. Abbiamo così creato l’Home Center Credem, un nucleo specializzato con professionisti capaci di accompagnare i clienti verso il mutuo casa ed a breve nella riqualificazione energetica dell’abitazione mediante finanziamenti green dedicati. Il tutto con un servizio a distanza, su appuntamento, in videoconferenza e con la guida di una apposita App".

Abbiamo visto cosa si vedrà all’esterno, ma come cambia quello che non si vede, all’interno della banca?

"Riassumerei i cambiamenti in 4 punti chiave: Federation of Business, Scientific company, Nuova programmazione commerciale ed Ecosistema esteso. Credem controlla un gruppo di società articolato e completo in tutte le aree di bisogno della clientela, retail & corporate banking, wealth management, bancassurance credito al consumo; quello che stiamo facendo è cercare di rendere ciascuna di queste società protagonista della propria crescita nel mercato di riferimento, ma anche pivot di accesso agli altri servizi del gruppo, chiamiamo ciò Federation of Business. Circa il secondo punto le moderne relazioni digitali e omnicanali richiedono la capacità di gestire enormi moli di dati, di elaborarli con strumenti di intelligenza artificiale, di fare ciò quanto più possibile in real time per offrire servizi sempre più personalizzati al cliente. In questo senso Credem ha avviato un percorso di innovazione tecnologica ed infrastrutturale e di crescita di nuove professionalità, funzionali all’ambizione di scientific company. Infine la velocità di innovazione è sempre più connessa con la capacità di governare un sistema aperto di servizi e di offerta, con la collaborazione e integrazione di terze parti che permettono di ampliare competenze, assets, catalogo di offerta, canali di relazione, nonchè di implementare una macchina operativa agile rispetto all’andamento del mercato".

Un’ultima domanda: ha affiancato spesso la parola wellbanking a Credem, cosa rappresenta per voi?

"Credem agisce un proposito chiaro, fare bene banca, generando valore e benessere in modo sostenibile nel tempo. “Wellbanking“ sintetizza questa promessa e la indirizza in tre direzioni: i clienti, con strumenti di benessere personale oltre che finanziario, il nostro personale con un contesto lavorativo aperto, inclusivo, innovativo e smart, la collettività con la restituzione di parte del valore generato mediante un programma di sostenibilità, attenzione all’ambiente e vicinanza alle fragilità".