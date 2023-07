La solidarietà è anche un volano per l’economia

INVESTIRE IN INIZIATIVE sociali genera valore per tutta la comunità, l’effetto è stato misurato da Banca Ifis: nel corso del 2022 ogni euro ha generato un valore di 3,3 euro. È questo il risultato della ‘’Misurazione d’Impatto’’ di alcune delle iniziative realizzate nell’ambito di Kaleidos. Lo sviluppo del modello, annunciato a maggio dello scorso anno e sviluppato dalla Banca in collaborazione con il Politecnico di Milano, nasce dalla volontà di rendere misurabili le proprie azioni in ambito sociale e identificare i progetti che generano il maggiore impatto positivo.

"L’obiettivo di Kaleidos è quello di generare valore concreto e tangibile per le comunità. Abbiamo lavorato con il team del professor Mario Calderini (nella foto a destra) per sviluppare un modello che ci permetta di valutare l’efficacia del nostro intervento e individuare le aree nelle quali possiamo dare il miglior contributo per rendere la nostra società sia più equa e inclusiva. Siamo felici di presentare i risultati di questo lavoro a distanza di un anno dalla nascita del nostro Social Impact Lab attraverso il quale abbiamo già sviluppato numerose iniziative di valore in diversi ambiti, in particolare nella re-inclusione sociale. Continueremo a progettare iniziative a favore delle persone e delle comunità nelle quali operiamo", sottolinea Ernesto Fürstenberg Fassio (nella foto a sinistra), presidente di Banca Ifis.

"Triadi, spin-off del Politecnico di Milano che nasce dalla competenza decennale del nostro Centro di ricerca Tiresia, si pone l’obiettivo di preservare l’integrità dell’impatto. Abbiamo intrapreso il percorso di integrazione dell’impatto all’interno dei processi di Banca Ifis due anni fa. Oggi il modello di misurazione sviluppato costituisce uno dei casi che riteniamo più rappresentativi del nostro approccio. Infatti, la misurazione è divenuta solido strumento di gestione e crescita, dimostrando l’intenzionalità della banca di affrontare grandi sfide generando soluzioni efficaci e addizionali", aggiunge Mario Calderini.

Il modello di "Misurazione d’Impatto" è un sistema algoritmico basato su una sequenza che considera cinque specifiche componenti: “Risorse impegnate“, “Attività“, “Prodotti“, “Risultati“ e “Impatti“. Alla base del modello c’è la ‘’Teoria del Cambiamento’’ che permette di identificare con chiarezza gli indicatori che possono essere misurati e i risultati ottenuti. Il modello, inoltre, è scalabile e consente di essere applicato a progettualità di ambiti differenti. È stata compiuta una sperimentazione durante la quale sono stati scelti e valutati 8 progetti tra quelli realizzati da Kaleidos. Queste iniziative hanno riguardato 6 diversi Sdgs dell’Agenda Onu 2030: quelli relativi al miglioramento della salute, all’empowerment giovanile, alla parità di genere, all’inclusione lavorativa, all’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana.