La società diversifica il proprio portafoglio

UN FATTORE fondamentale nel percorso di crescita di Ceme è costituito da acquisizioni mirate e sinergiche in termini di mercati e di portafoglio prodotti. Una strategia che prende le mosse e trova un primo e fondamentale step nell’acquisizione di Ulka nel 2006, decisiva per incrementare la presenza di Ceme nel mercato delle pompe a vibrazione. In particolare, le tecnologie avanzate e le linee automatiche di produzione di Ulka hanno dato un notevole slancio nel settore del coffee e beverage, consentendo un miglioramento della qualità e soprattutto dell’efficienza produttiva. Un altro passaggio fondamentale avviene 15 anni dopo, con l’acquisizione nel 2021 di Ode, gruppo attivo nella produzione di pompe e valvole solenoidi. Storica realtà industriale fondata nel 1960 a Esino Lario che ha visto una costante crescita del proprio business, culminata con l’acquisizione della società Acl, Ode al momento dell’acquisizione poteva contare su tre stabilimenti industriali, circa 750 dipendenti e un fatturato superiore agli 80 milioni di euro. Grazie a Ode, Ceme ha potuto espandere in maniera sostanziale la propria presenza commerciale e industriale, potendo contare su una capacità produttiva ulteriore di pompe e valvole a solenoide destinate ad applicazioni nel settore della componentistica per macchine da caffè per uso domestico e professionali, del vending e del food & beverage.

Si arriva ai giorni nostri, e più precisamente al 2023, per le acquisizioni da parte di Investindustrial che aprono la strada a Ceme verso una nuova fase di sviluppo nel mercato americano: si tratta di Procon, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni personalizzate per il controllo fluidi, in grado di offrire un’ampia gamma di pompe rotative e di pompe ad ingranaggi, e di Micropump, specializzata in applicazioni di pompe medicali, automobilistiche e industriali dove sono richieste estrema precisione e affidabilità del prodotto. La complementarità della gamma prodotti di Procon e di Micropump permette al gruppo di ampliare la propria offerta tecnologica e commerciale, diversificando e rafforzando la propria presenza in nuovi settori e in nuovi mercati, a partire da quello statunitense. In ultimo, Ceme ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Dti, società italiana attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni di Hmi ed Ems, che rappresenta un ulteriore ampliamento delle soluzioni innovative offerte ai propri clienti.

A. Pe.